ВС розгляне скаргу у справі про енергомережі Київського радіозаводу, які передали під контроль компаній зі слідом РФ – медіа

21 жовтня Верховний Суд має розглянути касаційну скаргу у справі про право власності на електромережі на території колишнього "Київського радіозаводу".

Про це йдеться в сюжеті "5-го каналу".

Компанія "Вардингс" оскаржує рішення судів попередніх інстанцій, ухвалені на користь ПрАТ "Енергетичний завод "Енергетик". У компанії побоюються, що критично важливі активи перейдуть під контроль структур, пов'язаних із російським бізнесом.

Компанія "Вардингс" придбала ці активи ще у 2016 році. Згодом "Енергетичний завод "Енергетик" звернувся до суду з позовом про визнання права власності на енергетичні мережі та обладнання.

У грудні 2025 року суддя Господарського суду міста Києва Леонід Омельченко задовольнив позов, а в липні 2026 року апеляційний суд залишив рішення без змін.

Водночас адвокати "Вардингс" заявляють про конфлікт інтересів у діях Омельченка.

"Захист із першого дня наголошував на конфлікті інтересів та спільному бізнесі судді з організаторами схеми", ‒ стверджується в сюжеті 5-го каналу.

Як раніше повідомляли журналісти, Омельченко свого часу був серед засновників ТОВ "Вестінвест", пов'язаного з АФК "Система", яка нині має назву АТ "Космічні системи".

Ця компанія опосередковано володіє 37% акцій "Енергетика". Власником "Космічних систем" є бельгійська компанія AlcorSecurity.

"Саме на цю структуру – після того, як нею почали керувати росіяни Євсєєв та Ткаченко – роками виводили та консервували активи й грошові потоки "Київського радіозаводу", ‒ зазначається в сюжеті телеканалу.

Адвокати "Вардингс" наголошують, що рішення судді Омельченка, на їхню думку, вигідне виключно російським олігархам.

"Алєксандр Рене Гарезе… Цей юрист із французьким паспортом та московською пропискою є довіреною особою тамтешнього олігархату. Свого часу в бельгійській Alcor Security Гарезе надали безстроковий та одноосібний контроль над банківськими рахунками… Він роками обслуговує інтереси підсанкційної групи "лужнецьких" – Бабакова, Воєводіна та Євгенія Гінера з VS Energy. Міжнародні витоки з закритих офшорних баз підтверджують: Гарезе – їхній прямий партнер у спільних компаніях", ‒ повідомляє 5-й канал.

"Всі наші доводи про те, що суддя в першій інстанції був зацікавлений у прийнятті рішення на користь особи, що є громадяни Російської Федерації ‒ повністю проігноровані. Судом фактично легалізовано отримання права власності на ряд об'єктів на території Київського радіозаводу в інтересах пана Гінера. Після того як всі активи були придбані, вони були консолідовані і передані до холдингової структури, яка знаходиться в Бельгії", ‒ заявив у сюжеті адвокат "Вардингс" Даніел.

Компанія "Вардингс" оскаржує судові рішення у Верховному Суді, який має розглянути касаційну скаргу 21 жовтня. Як зазначається в сюжеті, сторона захисту переконана, що ані підставні номінали, ані адміністративний ресурс не допоможуть росіянам встановити контроль над енергетичною інфраструктурою столиці. Водночас адвокати попереджають про ризик силового тиску на суддів із метою легітимізації сумнівних рішень.