Війська РФ ударили по енергооб’єкту в Житомирі: у Києві нові проблеми зі світлом і водою

Унаслідок атаки пошкоджено об'єкт енергетичної інфраструктури Житомирської громади. Через це погіршилася ситуація з електропостачанням у Києві, а в столиці також знизився тиск у системі водопостачання.

Про атаку повідомив голова Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко. Мер Києва Віталій Кличко підтвердив, що пошкодження енергооб'єкта вплинуло і на енергозабезпечення столиці.

РФ атакувала інфраструктуру Житомира. Джерело: Віталій Бунечко

Увечері 6 листопада, приблизно о 19:30, у Житомирі пролунав гучний вибух, після якого в місті зникло світло. На той момент повітряної тривоги не було.

Місцеві моніторингові Telegram-канали першими повідомили про вибух і перебої з електропостачанням.

"Ворог атакував об'єкт енергетичної інфраструктури в Житомирській громаді", – написав Віталій Бунечко.

Наслідки для Києва

Пошкодження енергооб'єкта в Житомирі позначилося і на ситуації в столиці. За словами Віталія Кличка, через це погіршилося енергозабезпечення Києва, а також знизився тиск у системі водопостачання.

"У зв'язку із пошкодженням енергооб'єкта в Житомирі, погіршилася ситуація і з енергозабезпеченням столиці. Та знизився тиск в системі водопостачання Києва", – повідомив міський голова.

Погіршилося енергозабезпечення Києва. Джерело: Віталій Кличко

За його словами, на тих станціях, де це можливо, "Київводоканал" перемикає живлення на генератори.

Відновлення електрики

У Житомирській громаді на місці пошкодження вже працюють ремонтні бригади. Фахівці оцінюють масштаби пошкодження обладнання та визначають, які роботи необхідні для відновлення електропостачання.

Скільки часу знадобиться на ремонт, поки невідомо. Як зазначив Віталій Бунечко, про строки відновлення можна буде говорити після експертної оцінки пошкоджень.

Очільник Житомирської ОВА також закликав жителів дотримуватися правил безпеки під час повітряної тривоги.

Раніше повідомляв, що українцям вимикають світло в екстреному режимі. Ми розповідали, де найскладніша ситуація, а де діють графіки.