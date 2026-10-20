В Україні видобуває більше газу, ніж споживає промисловість і має можливість для часткового експорту, – Петренко

У комерційному сегменті українського газового ринку сформувався профіцит: промисловість через війну споживає менше ресурсу, ніж видобувають компанії. Це стало одним із ключових аргументів на користь часткового і контрольованого експорту. Про це заявив виконавчий директор Асоціації газовидобувних компаній України Артем Петренко.

"Тобто в нас зараз виникла ситуація, коли в нас є профіцит газу. Промисловість, вона споживає газу менше, ніж приватні видобувні компанії видобувають, відповідно, приватні видобувні компанії у більшості своїй не мають можливість продати весь газ, який вони видобувають", – пояснив він

За словами Петренка, саме тому обговорювався не повний вихід на зовнішній ринок, а обмежений механізм із квотами.

"Тому проводилися певні дискусії щодо можливості відкриття експорту точкового, дозованого, квотованого, обмеженого – говорили про різні цифри, але базово близько 15%", – зазначив він

При цьому держава має зберігати можливість швидко втрутитися, якщо ситуація з газом зміниться.

"Якщо відкривати експорт, то в умовах війни це має бути, на превеликий жаль, але як є, зарегульований механізм, який, з одного боку, забезпечить його прозорість і можливість використання, але з іншого боку – забезпечить баланс інтересів держави у випадку, якщо виникають якісь екстраординарні ситуації, щоб він, умовно, був зупинений чи заблокований", – вважає Петренко

Раніше в Асоціації газовидобувних компаній України заявили, що рішення посилює позиції нашої держави на європейському газовому ринку: за низьких запасів у європейських сховищах український ресурс може стати додатковим фактором стабільності для ЄС.