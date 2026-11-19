Уряд спрямував додаткові 81,4 млрд грн на невідкладні потреби Міноборони: куди підуть виплати
Прем’єр-міністр Сергій Корецький.
Джерело: t.me/V_Zelenskiy_official
Кабінет міністрів України 19 листопада спрямував додаткові 81,4 млрд грн на невідкладні потреби Міністерства оборони. Понад 90% виділеної суми підуть на виплати військовослужбовцям, які виконують бойові завдання.
Про ухвалене рішення повідомив прем’єр-міністр України у своєму офіційному каналі. За його словами, уряд має забезпечити своєчасне фінансування та стабільні виплати українським захисникам.
"Сьогодні, 19 листопада, на засіданні уряду ми ухвалили низку рішень. Найважливіше – спрямовуємо додатково 81 мільярд гривень на невідкладні потреби Міноборони. Понад 90% цієї суми підуть на виплати військовослужбовцям. Тож забезпечуємо вчасне фінансування і стабільні виплати військовим, які виконують бойові завдання", – зазначив глава уряду.
Потреби бюджету
Водночас Україна потребує значних обсягів зовнішнього фінансування для покриття державних видатків у наступні роки.
Нагадаємо, для покриття потреб у 2027 році Україні необхідно ще 32,6 млрд доларів. Щорічна базова потреба країни у зовнішньому фінансуванні залишається на рівні майже 50 млрд доларів.
Раніше OBOZ.UA повідомляв, як прем’єр Корецький попередив, що Росія може атакувати Україну реактивними дронами в 12 разів більше.
Читайте нас у Telegram та Viber або завантажте застосунок