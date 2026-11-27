Уряд схвалив проєкт Держбюджету на 2027 рік: на оборону спрямували рекордну суму

Кабінет міністрів схвалив доопрацьований до другого читання проєкт Державного бюджету України на 2027 рік. На безпеку й оборону передбачили майже 5 трлн грн – це 43% валового внутрішнього продукту та найбільша сума за весь час повномасштабної війни. Також уряд збільшив фінансування грошового забезпечення військових, підтримки ветеранів, місцевих бюджетів та інвестицій у розвиток країни.

Про це повідомив прем’єр-міністр Сергій Корецький. За його словами, під час доопрацювання документа врахували висновки Верховної Ради та рекомендації Міжнародного валютного фонду, а додатково на грошове забезпечення військовослужбовців передбачили 20,4 млрд грн.

Майже 5 трлн грн на безпеку й оборону

За словами глави уряду, у бюджеті на 2027 рік на потреби безпеки й оборони заклали майже 5 трлн грн. Це становить 43% ВВП України та є рекордним показником за весь період повномасштабної війни.

Водночас Корецький зауважив, що повна очікувана вартість війни суттєво перевищує обсяг видатків, передбачених у державному бюджеті. Тому Україна продовжує працювати з міжнародними партнерами, розраховуючи на пряму позабюджетну технічну та військову допомогу.

Частину оборонних видатків планують покривати коштом програми Ukraine Support Loan від Європейського Союзу.

Страхування бізнесу від воєнних ризиків

Окремим напрямом фінансування стане створення фонду страхування бізнесу від воєнних ризиків.

Україна передбачила для нього 31 млрд грн – близько 600 млн євро. Уряд розраховує, що міжнародні партнери долучаться до формування фонду та зроблять додаткові внески. Загальна мета – залучити 3 млрд євро.

За словами Корецького, такі домовленості мають допомогти забезпечити страхування підприємств від ризиків, пов'язаних із війною, та підтримати економічну активність.

Більше коштів на освіту, науку та підтримку ветеранів

У доопрацьованому проєкті бюджету майже на 7 млрд грн збільшили державні інвестиції. Додатковий ресурс, зокрема, спрямують на освіту, науку, культуру та спорт.

Також уряд передбачив більше коштів на підтримку ветеранів, облаштування укриттів, наукові й медичні проєкти.

Зросте й фінансовий ресурс місцевих бюджетів. Порівняно з показниками першого читання його збільшили на 18,5 млрд грн – загалом він перевищить 1 трлн грн.

Україні потрібно ще 70 млрд євро

Попри передбачене фінансування та очікувану допомогу партнерів, Україна має значний обсяг непокритих фінансових потреб.

Корецький пояснив, що навіть за умови надходження коштів за всіма вже підтвердженими фінансовими програмами, зокрема Ukraine Support Loan, Ukraine Facility, прямою допомогою МВФ та інших партнерів, а також попередньо підтвердженою військовою допомогою, про яку домовлялися на саміті НАТО в Анкарі, непокритими залишаються 70 млрд євро.

Із цієї суми:

30 млрд євро необхідні для покриття прямого бюджетного дефіциту;

40 млрд євро – для забезпечення потреб Сил оборони України.

За словами прем'єр-міністра, ці потреби однаково розуміють усі міжнародні партнери України.

Він також повідомив, що президент України досяг попередніх домовленостей щодо фінансування левової частки цих непокритих видатків. Тепер органи державної влади мають працювати над тим, щоб реалізувати ці домовленості в повному обсязі.

Корецький наголосив, що попереду ще спільна робота з народними депутатами та міжнародними партнерами, аби забезпечити повне фінансування бюджету й отримати необхідну пряму матеріальну та військову допомогу.

Як повідомляв OBOZ.UA, 28 жовтня депутати Верховної Ради України затвердили в першому читанні проєкт держбюджету на 2027 рік. Під час опрацювання проєкту до першого читання нардепи займалися розглядом правок у сесійній залі до 04:30 ранку.