"Укрнафта" в 2026 році сплатила 38,5 млрд грн податків до держбюджету

За дев’ять місяців 2026 року "Укрнафта" сплатила до державного бюджету 38,5 млрд грн податків, зборів, рентних та митних платежів.

"Це на 69% більше, ніж за аналогічний період минулого року, коли сума становила 22,7 млрд грн. Більше того, за дев’ять місяців цього року компанія вже сплатила приблизно на 30% більше, ніж за весь 2025 рік, – підкреслив голова правління АТ "Укрнафта" Богдан Кукура. – За цими цифрами – щоденна робота майже 20-тисячного колективу "Укрнафти": видобуток нафти і газу, робота найбільшої в Україні мережі АЗК, імпорт і постачання пального. Дякую всьому колективу "Укрнафти" за цей результат".

Навіть в умовах постійних російських атак компанія в повному обсязі виконує свої фінансові зобов’язання перед державою та зберігає достатній рівень ліквідності. Паралельно "Укрнафта" фінансує виробничі програми, захист і відновлення інфраструктури та формує необхідний ресурс пального напередодні зимового періоду.

Для "Укрнафти" фінансова стійкість – це можливість виконувати зобов’язання перед державою і водночас мати ресурс для стабільної роботи та розвитку компанії.

Довідка:

АТ "Укрнафта" – найбільша нафтовидобувна компанія України. Видобуває нафту та природний газ, є оператором найбільшої монобрендової національної мережі АЗК, налічує 663 заправки на всій території України та реалізує якісне пальне Євро-5.

Під управлінням державної компанії знаходяться також АЗК мережі Glusco. У 2025 році "Укрнафта" завершила угоду з Shell Overseas Investments BV про купівлю мережі Shell в Україні.

З лютого 2023 року "Укрнафта" випускає власні паливні талони і картки "NAFTAКартка", що реалізуються юридичним та фізичним особам через ТОВ "Укрнафта-Постач". Компанія активно підтримує Сили оборони України: з 2023 року сума благодійної допомоги склала близько 3 млрд грн.