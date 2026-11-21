Українським біженцям відмовляють в захисті в Польщі: названо причину

Деяким українцям у Польщі відмовляють в оформленні PESEL зі статусом UKR через те, що їхній в’їзд на кордоні зареєстрували як туристичний. Виправлення даних може тривати кілька тижнів, тоді як на подання заяви закон відводить 30 днів з моменту в’їзду.

Про це йдеться у зверненні польської омбудсманки Сильвії Гжегорчик-Абрам до міністра внутрішніх справ Марціна Кервінського. Лист датований 10 листопада, а бюро омбудсманки оприлюднило його 17 листопада. Посадовиця просить МВС пояснити, як прикордонники фіксують мету в’їзду та як людина може перевірити й виправити цей запис.

Про помилку дізнавалися вже в ґміні

За словами заявників, під час перетину кордону вони повідомляли, що хочуть скористатися тимчасовим захистом у Польщі. Підтвердження того, як прикордонники записали мету в’їзду, люди не отримували. Коли вони приходили подавати заяву до адміністрації ґміни, з’ясовувалося, що в системі їхній в’їзд позначили як туристичний або внесли під іншою категорією, яка на практиці блокувала оформлення UKR.

До бюро омбудсманки також надійшли скарги від українців, яким після 11 серпня анулювали вже наданий захист заднім числом. За їхніми словами, вони не отримали ані повідомлення, ані пояснення правової підстави. У листі омбудсманка наголосила, що польські закони прямо не ставлять оформлення PESEL зі статусом UKR у залежність від того, чи позначив прикордонник в’їзд як "евакуацію".

Що каже польське МВС

У попередній відповіді омбудсманці заступник міністра внутрішніх справ Мацей Душчик пояснив, що ґміна не може самостійно змінити мету в’їзду в реєстрі прикордонної служби. Якщо людина заявила на кордоні, що приїхала по захист, але це не зафіксували, їй слід подати заяву на виправлення запису до підрозділу прикордонної служби, відповідального за місце перетину кордону.

Заява про виправлення запису не зупиняє 30-денного строку. Водночас, за роз’ясненням МВС, після виправлення даних ґміна зазвичай має оформити PESEL зі статусом UKR, навіть якщо повторний візит відбувся пізніше. МВС вказує, що затримка має бути пов’язана саме з очікуванням рішення прикордонників. Значення має й те, чи намагалася людина подати заяву вчасно та як швидко повернулася до ґміни після виправлення запису.

Що робити, якщо відмовили у статусі UKR

Якщо причина відмови – запис про мету в’їзду, варто якнайшвидше звернутися до відповідного підрозділу польської прикордонної служби. Збережіть підтвердження першого звернення до ґміни й подання заяви на виправлення. Ці документи допоможуть показати, коли ви почали оформлення та скільки часу чекали на зміну запису. Якщо проблему не вдалося вирішити, до польської омбудсманки можна безкоштовно звернутися українською. Номер гарячої лінії в Польщі – 800 676 676.

За даними Євростату, на кінець вересня в Польщі було 858 545 людей, які виїхали з України й мали тимчасовий захист, – на 80 850 менше, ніж наприкінці серпня. З цих даних неможливо встановити, скільки людей зіткнулися саме з проблемою запису на кордоні. У листопадовому зверненні омбудсманки кількість таких випадків не наведено.

Станом на жовтень 2026 року механізм тимчасового захисту в ЄС мав діяти до 4 березня 2028 року.

Як раніше писав OBOZ.UA, проблема з оформленням PESEL зі статусом UKR у Польщі пов’язана з доступом до тимчасового захисту – механізму, який, за матеріалом про плани ЄС, діятиме до 4 березня 2028 року. На 31 серпня 2026 року ним користувалися близько 4,43 млн людей у ЄС, зокрема в Польщі, тож помилки в реєстрації можуть ускладнювати доступ до важливого правового статусу.