Україна втрачає кошти та виробництво через зволікання Мінекономіки з антидемпінговими заходами – медіа

Українські виробники зварних труб продовжують втрачати внутрішній ринок через затягування антидемпінгового розслідування щодо імпорту з Туреччини. Попри те, що Мінекономіки вже підтвердило наявність підстав для захисних заходів і рекомендувало мито на рівні 38,3%, остаточного рішення досі немає, пише GMK Center.

За 2022–2025 роки імпорт турецьких зварних труб в Україну зріс у 3,8 раза. Частка Туреччини у загальному імпорті цієї продукції збільшилася з 43,1% до 60,6%, а у 2024 році сягала майже 69%. "Ситуацію ускладнює значний запас вільних потужностей у Туреччині. У 2025 році країна виробила 4,7 млн тонн зварних труб, із яких 2,1 млн тонн експортувала. При завантаженні потужностей лише на 62% турецькі виробники можуть додатково випускати близько 2,8 млн тонн продукції на рік – це майже вп’ятеро більше за обсяг споживання в Україні. При цьому США, ЄС та Велика Британія вже застосовують проти турецьких труб антидемпінгові та інші захисні заходи", – вказують у Центрі.

Для українських підприємств наслідки вже відчутні. На "ДМЗ Комінмет" виробництво скоротилося щонайменше на 20%, рентабельність внутрішніх продажів у 2025 році впала до мінус 24%, а чисельність працівників, безпосередньо задіяних у виробництві труб, у 2023–2024 роках зменшилася на 45%.

Загалом українська галузь електрозварних труб забезпечує близько 5 тис. прямих робочих місць і приблизно 25 тис. – разом із суміжними галузями. Підприємства генерують понад $350 млн виручки та близько 3,5 млрд грн податків щороку.

"Окремий ризик – використання російської сировини. Частина турецьких виробників закуповує російський гарячекатаний рулон і сляби. У 2025 році імпорт російського гарячекатаного рулону до Туреччини становив близько 0,9 млн тонн", – підкреслюють у GMK Center.

Українські виробники подали скаргу ще 15 жовтня 2025 року, однак антидемпінгове розслідування було розпочате лише 29 січня 2026-го. Попередні заходи, які закон дозволяє застосовувати вже через 60 днів після початку розслідування, так і не були введені.

Наразі Мінекономіки завершило процедури та рекомендувало застосувати антидемпінгове мито 38,3%, однак Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі на засіданні 3 листопада рішення не ухвалила – попри те, що кожен місяць затримки означає нові збитки, втрату частки ринку, робочих місць і податкових надходжень.

Окрім завершення розслідування, експерти пропонують запровадити в Україні механізм контролю походження сталі за принципом європейського "melted and poured", щоб митниця могла визначати, з якої сировини виготовлено імпортну продукцію.

Без оперативного торговельного захисту Україна ризикує втратити власне виробництво труб і потрапити в залежність від імпорту продукції, необхідної для відновлення інфраструктури, енергетики та оборонних об’єктів.