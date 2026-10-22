Ще одному підлеглому ексгенпрокурора Кравченка оголосили підозру у справі "Карфаген": названо ім'я

Українські правоохоронці повідомили про підозру колишньому начальнику департаменту інформаційних технологій Офісу генпрокурора (ОГП) Івану Тимошенку. Його підозрюють у причетності до системного "кришування" нелегальних шахрайських кол-центрів в Україні (операція "Карфаген").

Про це повідомили джерела OBOZ.UA. Це вже другий високопосадовець з ОГП, який опинився в епіцентрі цього скандалу – раніше було затримано заступника начальника Департаменту міжнародно-правового співробітництва Сергія Кропиву.

Крім того, за даними джерел OBOZ.UA, у справі "Карфаген" незабаром може з'явитися ще один фігурант – заступник генпрокурора Максим Крим. Він, як стверджують поінформовані особи, лишається в Україні та планує продовжувати справи свого колишнього шефа Руслана Кравченка. Наступні обшуки можуть відбутися у нього. OBOZ.UA розпочинає журналістське розслідування та серію публікацій про Крима та Тимошенка.

У чому підозрюють Тимошенка

Як повідомили в Національному антикорупційному бюро України (НАБУ) і Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі (САП), Тимошенко відігравав важливу роль у функціонуванні злочинної організації:

безпосередньо комунікував із представниками нелегальних кол-центрів і систематично отримував від них гроші;

і систематично отримував від них гроші; організував схему передачи хабарів готівкою та в криптовалюті;

готівкою та в криптовалюті; залучав для перевезення коштів підпорядкованих працівників Офісу генпрокурора та спеціальних кур'єрів;

вів "чорну бухгалтерію" оборудки;

відповідав за безпеку угруповання, дотримання конспірації та залучав до схеми нових спільників.

Його дії кваліфіковано як участь у злочинній організації, вчинену службовою особою (за ч. 3 ст. 255 Кримінального кодексу України), а також пособництво в одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі (та ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 ККУ). Наразі розслідування триває – встановлюються інші учасники схеми.

Що відомо про операцію "Карфаген"

Масштабна спецоперація "Карфаген" спрямована на ліквідацію угруповання, яке за щомісячну плату гарантувало власникам шахрайських кол-центрів по всій Україні захист від кримінального переслідування та "заминання" розслідувань.

За даними слідства, злочинну організацію в середині 2025 року створив та очолив один із керівників структурних підрозділів Офісу Генерального прокурора. До схеми він залучив як своїх підлеглих-прокурорів, так і довірених цивільних осіб.

Угруповання системно брало хабарі від нелегальних кол-центрів, які обманювали українців та іноземців. За гроші прокурори гарантували шахраям "недоторканність" і блокували будь-які розслідування проти них. Загальна сума задокументованих хабарів сягає понад 1 мільярд гривень.

Ключові фігуранти

Сергій Кропива (псевдонім "Канцлер") – колишній заступник начальника Департаменту міжнародно-правового співробітництва Офісу Генерального прокурора. Вважається організатором схеми, що відповідав за комунікацію з кол-центрами та безпеку. Відправлений під варту із заставою у 120 млн грн.

Єлизавета Івахненко ("Муза") – близька особа до "Канцлера", ексзаступниця декана в Одеській юридичній академії. Заарештована з можливістю внесення застави у 20 млн грн.

("Муза") – близька особа до "Канцлера", ексзаступниця декана в Одеській юридичній академії. Заарештована з можливістю внесення застави у 20 млн грн. Сергій Куций ("Камрад") – водій "Канцлера", відправлений під варту із заставою у 3 млн грн.

Як вже повідомляв OBOZ.UA, напередодні обшуків у Офісі генпрокурора, пов'язаних з розслідуванням, на той момент очільник відомства Руслан Кравченко виїхав з країни буцімто у відрядження, з якого не повернувся. А за три дні до операції "Карфаген" – 3 вересня 2026 року – він придбав квартиру.