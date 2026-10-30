У Києві почали будувати додаткові переправи через Дніпро: коли запрацюють перші

У Києві розпочали будівництво додаткових мостових переправ через Дніпро, які мають стати альтернативними маршрутами на випадок пошкодження основної інфраструктури. Перші переправи планують запустити на початку 2027 року. Загалом в Україні планують збудувати 21 альтернативну мостову переправу.

Про це під час "Години запитань до уряду" у Верховній Раді 30 жовтня повідомив міністр інфраструктури та відновлення Микола Калашник, свідчить трансляція засідання на парламентському телеканалі "Рада". За його словами, рішення про створення додаткових переправ ухвалили на тлі системних російських атак на транспортну інфраструктуру.

"Протягом останнього місяця РФ системно атакує мостову інфраструктуру України, намагаючись порушити транспортне сполучення та логістику. Зафіксовані масовані ураження у Києві, Запоріжжі, Дніпрі, Харкові. Часу на розкачку немає, тому ми маємо приймати оперативні рішення", – заявив Калашник.

За його словами, уряд ухвалив проєкт, який має забезпечити швидке будівництво альтернативних мостових переправ через річки, зокрема через Дніпро. Роботи в Києві вже розпочалися.

Чому Україні потрібні додаткові мости

Мостова інфраструктура має важливе значення не лише для пересування громадян, а й для військової та цивільної логістики, перевезення вантажів і роботи підприємств. Пошкодження окремих переправ може ускладнити рух транспорту та змусити перенаправляти потоки на інші маршрути.

Саме тому створення альтернативних мостів має зменшити залежність транспортної системи від окремих об'єктів. У разі пошкодження основної переправи додаткові маршрути можуть допомогти уникнути тривалого порушення сполучення між частинами міст і регіонами.

За словами міністра, загалом планують реалізувати 21 проєкт мостових переправ. Частина з них буде розташована через Дніпро, однак географію всіх об'єктів і точні терміни їхнього будівництва поки не уточнили.

У Києві це питання особливо важливе через розташування міста по обидва боки Дніпра та значну роль мостів у щоденному транспортному сполученні. Через останні ураження Південного та Північного мостів у столиці неодноразово виникали транспортні колапси.

Скільки разів Росія ударила по мостах у Києві

На початку жовтня російські війська почали прицільно бити по київських мостах через Дніпро. Найчастіше атакували Південний міст: від початку місяця по ньому завдали щонайменше шість ударів, а по Північному – двічі.

Перші влучання в Південний міст зафіксували 1 жовтня. Два безпілотники вдарили поблизу опорної частини споруди, а згодом того самого дня стався ще один удар. Пошкоджень зазнали дорожнє полотно, одна з опор, відбійник і захисна бетонна конструкція метро. У перші дні жовтня міст неодноразово перекривали, рух поїздів метро зупиняли, а маршрути наземного громадського транспорту змінювали.

3 жовтня російський безпілотник влучив у Північний міст. Удар пошкодив дорожнє покриття та контактну тролейбусну мережу. Рух із лівого берега на правий тимчасово перекрили, тож довелося змінити маршрути автобусів і тролейбусів.

Атаки на Південний міст тривали й пізніше. Під час удару 22 жовтня пошкоджень зазнала інфраструктура метрополітену. А найсерйозніших руйнувань міст зазнав унаслідок балістичного удару в ніч проти 27 жовтня. За інформацією Департаменту транспортної інфраструктури КМДА, удар пошкодив елементи залізобетонної прогонової будови, автомобільні проїзди, конструкції метро та інженерні комунікації.

Після цього рух Південним мостом повністю закрили, а поїзди зеленою лінією метро почали курсувати з обмеженнями. Фахівці відновлювали кабельні мережі електропостачання, сигналізації та зв’язку, обстежували конструкції й оцінювали їхню міцність і безпечність.

Станом на 30 жовтня автомобільний рух Південним мостом частково відновили. Транспорт вагою до 10 тонн може проїхати однією смугою з лівого берега на правий. У зворотному напрямку міст залишається закритим, метро також не ходить.

Як повідомляв OBOZ.UA, на Південному мосту тривають роботи та обстеження пошкоджених конструкцій. Технічні рішення щодо подальшого відновлення шляхопроводу та наземної ділянки "зеленої" лінії метро після отримання висновків експертизи.