У Дії тимчасово відключать понад 40 послуг: що не працюватиме та коли

У застосунку та на порталі державних послуг Дія тимчасово буде недоступна понад 40 послуг через планові технічні роботи – з 22:00 23 жовтня до ранку 26 жовтня. Обмеження стосуються бронювання від мобілізації, соціальних сервісів і послуг для бізнесу.

Про це повідомили в пресслужбі Дії 23 жовтня. Призупинення вказаних сервісів пов’язане з роботами в ДП "Національні інформаційні системи" та Державній податковій службі.

Там оновлюють реєстр платників податків ДПС і реєстри Міністерства юстиції, зокрема реєстри бізнесу, нерухомості й актів цивільного стану. З тієї ж причини частина послуг буде недоступна і в ЦНАПах.

Повідомлення Дії про призупинення послуг. Джерело: t.me/diia_gov (скриншот)

Що саме не працюватиме на порталі Дія

Бізнес-послуги та ЄДР

Послуги для підприємців: відкриття, закриття ФОП, реєстрація ТОВ, послуги, пов’язані з грантами, послуга е-Підприємець.

Податкові послуги – подання декларацій та сплата податків.

Витяг з ЄДР.

Будівництво та нерухомість

Реєстрація прав на нерухоме майно.

Будівельні дозволи, повідомлення та декларації.

Заява про видачу будівельного паспорта, містобудівних умов та обмежень.

Житлові програми та єВідновлення

Пошкоджене майно.

Заява про намір отримати кредит на житло для ВПО.

Компенсація за пошкоджене або знищене майно.

Додавання / вилучення учасників єВідновлення.

Допомога багатоквартирним будинкам.

Соціальні сервіси та довідки

Заява про субсидію.

Пакунок школяра.

Допомога по безробіттю.

Витяг про несудимість, який надає ЦНАП.

Starlink

Повідомлення про використання терміналів Starlink.

Видалення терміналів Starlink.

Інформація про зареєстровані Starlink.

Послуги, пов’язані з військовим обліком та бронюванням

Актуалізація даних військовозобов’язаного та бронювання.

Отримання відомостей персонального обліку з Реєстру військовозобов’язаних.

Фіксація відомостей персонального обліку.

Анулювання бронювання.

Бронювання посадовою особою.

Заяви до Міжнародного Реєстру збитків

Які послуги будуть недоступні в застосунку Дія

Укладання шлюбу (крім послуги заручин).

Розірвання шлюбу.

Актовий запис про народження.

Актовий запис про зміну імені.

Актовий запис про шлюб.

Актовий запис про розірвання шлюбу.

Свідоцтво про народження.

Звільнення з роботи на ТОТ.

Заява про житловий ваучер.

Заява про виплату.

Виконавчі провадження.

Виконавчий документ суду.

Перереєстрація авто.

Повідомити про пошкоджене майно.

Базова соціальна допомога.

Витяг про місце проживання дитини.

Допомога в перший рік дитини.

Податковий номер дитини.

е-Картка платника податків.

е-Картка платника податків дитини.

Податкові послуги.

Пакунок школяра.

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