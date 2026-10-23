У Дії тимчасово відключать понад 40 послуг: що не працюватиме та коли
Дія працюватиме в обмеженому...
Джерело: Дія
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У застосунку та на порталі державних послуг Дія тимчасово буде недоступна понад 40 послуг через планові технічні роботи – з 22:00 23 жовтня до ранку 26 жовтня. Обмеження стосуються бронювання від мобілізації, соціальних сервісів і послуг для бізнесу.
Про це повідомили в пресслужбі Дії 23 жовтня. Призупинення вказаних сервісів пов’язане з роботами в ДП "Національні інформаційні системи" та Державній податковій службі.
Там оновлюють реєстр платників податків ДПС і реєстри Міністерства юстиції, зокрема реєстри бізнесу, нерухомості й актів цивільного стану. З тієї ж причини частина послуг буде недоступна і в ЦНАПах.
Повідомлення Дії про призупинення послуг.
Джерело: t.me/diia_gov (скриншот)
Що саме не працюватиме на порталі Дія
Бізнес-послуги та ЄДР
- Послуги для підприємців: відкриття, закриття ФОП, реєстрація ТОВ, послуги, пов’язані з грантами, послуга е-Підприємець.
- Податкові послуги – подання декларацій та сплата податків.
- Витяг з ЄДР.
Будівництво та нерухомість
- Реєстрація прав на нерухоме майно.
- Будівельні дозволи, повідомлення та декларації.
- Заява про видачу будівельного паспорта, містобудівних умов та обмежень.
Житлові програми та єВідновлення
- Пошкоджене майно.
- Заява про намір отримати кредит на житло для ВПО.
- Компенсація за пошкоджене або знищене майно.
- Додавання / вилучення учасників єВідновлення.
- Допомога багатоквартирним будинкам.
Соціальні сервіси та довідки
- Заява про субсидію.
- Пакунок школяра.
- Допомога по безробіттю.
- Витяг про несудимість, який надає ЦНАП.
Starlink
- Повідомлення про використання терміналів Starlink.
- Видалення терміналів Starlink.
- Інформація про зареєстровані Starlink.
Послуги, пов’язані з військовим обліком та бронюванням
- Актуалізація даних військовозобов’язаного та бронювання.
- Отримання відомостей персонального обліку з Реєстру військовозобов’язаних.
- Фіксація відомостей персонального обліку.
- Анулювання бронювання.
- Бронювання посадовою особою.
Заяви до Міжнародного Реєстру збитків
Які послуги будуть недоступні в застосунку Дія
- Укладання шлюбу (крім послуги заручин).
- Розірвання шлюбу.
- Актовий запис про народження.
- Актовий запис про зміну імені.
- Актовий запис про шлюб.
- Актовий запис про розірвання шлюбу.
- Свідоцтво про народження.
- Звільнення з роботи на ТОТ.
- Заява про житловий ваучер.
- Заява про виплату.
- Виконавчі провадження.
- Виконавчий документ суду.
- Перереєстрація авто.
- Повідомити про пошкоджене майно.
- Базова соціальна допомога.
- Витяг про місце проживання дитини.
- Допомога в перший рік дитини.
- Податковий номер дитини.
- е-Картка платника податків.
- е-Картка платника податків дитини.
- Податкові послуги.
- Пакунок школяра.
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