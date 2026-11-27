"Те, що не добили ракетами, доб’є УЗ": в "Укрметалургпромі" виступили проти підвищення вантажного тарифу на 50%

Заплановане підвищення вантажних тарифів "Укрзалізниці" ще на 15% з 1 січня 2027 року може поглибити кризу в українській промисловості, збільшити кількість зупинених підприємств та призвести до подальшого скорочення вантажної бази самої залізниці. Про це заявили в ОП "Укрметалургпром".

20 листопада Мінрозвитку оприлюднило проєкт наказу про нове підвищення. При цьому з 1 серпня 2026 року вантажні тарифи УЗ вже зросли на 30%. Таким чином, менш ніж за пів року сукупне зростання становитиме майже 50%. При цьому навіть до серпневого підвищення перевезення руди українською залізницею коштувало приблизно на 30% дорожче, ніж у сусідніх країнах ЄС.

Особливо критично нове рішення виглядає на тлі різкого падіння обсягів перевезень. На початку року УЗ планувала перевезти у 2026 році 160 млн тонн вантажів, однак нині очікує лише близько 130 млн тонн. На 2027 рік у розрахунках компанії фігурує вже 108 млн тонн.

В "Укрметалургпромі" вважають, що подальше підвищення тарифів запускає небезпечну спіраль: дорожча логістика скорочує виробництво та перевезення, через що падають доходи УЗ і виникає потреба в новому підвищенні тарифів.

За оцінками галузі, кожні додаткові 10 млн тонн вантажів забезпечують залізниці близько 4 млрд грн доходу. Втрачені відносно плану 30 млн тонн у 2026 році це приблизно 12 млрд грн недоотриманих доходів, тобто сума, співставна з очікуваним ефектом від нового підвищення тарифів.

Особливо складною залишається ситуація в гірничо-металургійному комплексі. За даними "Укрметалургпрому", галузь завершила 2025 рік із чистим збитком близько 28 млрд грн, а за підсумками 2026 року збитки можуть зрости до 50 млрд грн.

Ключові металургійні підприємства зупинялися після ракетних ударів, а гірничо-збагачувальні комбінати скорочують або припиняють роботу через економічні фактори, серед яких висока вартість логістики.

"Підвищувати тариф для заводів, які стоять після ракетних ударів, означає виставляти рахунок порожнім цехам", – наголошують у галузі.

Окремою проблемою металурги називають понад 12 млрд грн непокритих збитків від приміських пасажирських перевезень. На їхню думку, цю соціальну функцію має фінансувати держава, а не вантажовідправники через підвищені тарифи.

В "Укрметалургпромі" закликають відкликати проєкт підвищення тарифів на 15%, запровадити пільгові умови перевезень для прифронтових регіонів, компенсувати збитки приміського сполучення з бюджету та залучити для УЗ державну й міжнародну фінансову підтримку.

У галузі попереджають: перекладання фінансових проблем залізниці на промисловість може дати протилежний результат – ще більше підприємств зупиняться, вантажів стане менше, а разом із ними скоротяться й доходи самої "Укрзалізниці".