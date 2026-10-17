Тариф на електроенергію з 1 листопада: скільки коштуватиме кВт*год для українців

В Україні з 1 листопада 2026 року тариф на електроенергію для побутових споживачів не зміниться. Загальна ціна залишиться на рівні 4,32 грн за кВт*год. Водночас для домогосподарств з електроопаленням у межах установленого обсягу діятиме пільгова ціна – 2,64 грн за кВт*год.

Про це йдеться в матеріалі OBOZ.UA. Стандартний тариф на електроенергію становитиме 4,32 грн за кВт*год. Це означає, що за споживання 100 кВт*год на місяць потрібно буде заплатити 432 грн, за 200 кВт*год – 864 грн, а за 300 кВт*год – 1296 грн.

Для більшості побутових споживачів жодних змін у нарахуваннях із початком листопада не передбачено. Ціна електроенергії залишиться такою самою, як і в попередні місяці.

Хто зможе платити менше

У період з 1 жовтня 2026 року до 30 квітня 2027 року для домогосподарств, які використовують електроенергію для опалення житла, передбачена можливість платити за пільговим тарифом – 2,64 грн за кВт*год.

Він застосовується за умови споживання до 2000 кВт*год на місяць. Якщо домогосподарство вкладається в цей обсяг, максимальна сума за електроенергію за пільговою ціною становитиме 5280 грн.

Якщо споживання перевищить 2000 кВт*год, електроенергія понад установлену межу оплачуватиметься за стандартним тарифом 4,32 грн за кВт*год.

Важливо, що пільгова ціна не поширюється автоматично на всіх українців, які взимку використовують електричні обігрівачі. Право на неї залежить від дотримання передбачених умов застосування тарифу для електроопалення.

Як повідомив перший заступник міністра енергетики Артем Некрасов у відповіді на запит OBOZ.UA, переглядати вартість електроенергії для побутових споживачів найближчим часом не планують. Тариф 4,32 грн за кВт*год мають залишити щонайменше до кінця осінньо-зимового періоду 2026–2027 років.

Як раніше писав OBOZ.UA, попри поточну стабільність і пільги для електроопалення, ілюзій плекати не варто: тариф на електроенергію рано чи пізно доведеться підвищувати. На відміну від газу та централізованого тепла, які захищені мораторієм на час воєнного стану, вартість кВт*год залишається гнучким інструментом. А отже, перегляд цін на світло може відбутися знову навіть до закінчення війни – питання лише в тому, коли саме економічні реалії візьмуть гору над соціальними стримуючими чинниками.