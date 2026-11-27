Суд зняв арешт з майна скандальної ексочільниці Хмельницької МСЕК Крупи: яка причина рішення

З частини майна, яке фігурує у кримінальному провадженні щодо колишньої очільниці Хмельницької обласної МСЕК Тетяни Крупи, її чоловіка та сина – восьми авто компанії "Євросир" – зняли арешт. Прокуратура не виступила проти.

Відповідне рішення оголосив Вищий антикорупційний суд (ВАКС) під час трансляції засідання 27 листопада. Транспортні засоби арештували для збереження речових доказів, однак після завершення досудового розслідування сторона обвинувачення більше не вбачала потреби в обмеженні права власності на них.

Чому просили скасувати арешт автомобілів

Клопотання про скасування арешту подала адвокатка Тетяна Костюк в інтересах власника майна. Йдеться про вісім автомобілів, арештованих ухвалою слідчого судді ВАКС від 17 жовтня 2024 року. Тоді обмеження наклали з метою збереження речових доказів.

За словами адвокатки, сім із восьми автомобілів підприємство придбало ще до того, як Олександр Крупа став його одноосібним власником. Захист наполягав, що транспортні засоби не мають стосунку до обставин кримінального провадження, а після завершення досудового розслідування необхідність у їхньому арешті відпала.

Позиція прокуратури

Прокурор не заперечував проти задоволення клопотання. Він пояснив, що на початку розслідування автомобілі арештували, щоб перевірити можливий зв'язок майна підприємства з необґрунтованими активами Тетяни Крупи або членів її родини.

Водночас, в обвинувальному акті автомобілі "Євросиру" не визначені як активи, які могли бути предметом незаконного збагачення. Підприємство згадується в документі як одне із джерел доходів родини Крупи, які сторона обвинувачення врахувала під час визначення її законних доходів.

Прокурор наголосив, що після завершення досудового розслідування та формулювання обвинувачення потреба в подальшому арешті транспортних засобів відпала.

Що передувало

4 жовтня 2024 року натоді ще очільницю Хмельницької обласної МСЕК і депутатку місцевої облради Тетяну Крупу та її сина Олександра, який перебував на керівній посаді у місцевому ГУ Пенсійного фонду України, викрили у корупції. Вдома та в кабінетах під час санкціонованих обшуків було виявлено готівку в різних валютах на 6 млн доларів.

7 жовтня Печерський районний суд Києва обрав їй запобіжний захід у вигляді арешту на 60 діб з альтернативою внесення 500 млн грн застави. Пізніше стало відомо, що майже всі прокурори Хмельницької області мають інвалідність другої групи, яку їм "поставила" Тетяна Крупа. Прокурори з такою інвалідністю продовжують отримувати від держави пенсії – часом сотні тисяч гривень на рік.

За матеріалами суду, з листопада 2020 року лікарка набула активів вартістю 137 млн грн, законність підстав для володіння якими не змогла підтвердити. За офіційними документами, Крупа та її близькі родичі мають у власності не лише десятки земельних, але й власні електростанції.

Як повідомляв OBOZ.UA, на початку вересня 2025 року Крупа вийшла з СІЗО. Слідчий суддя змінила їй Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на заставу у розмірі 20 млн грн.