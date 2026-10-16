Скорочення квот ЄС на 60% ставить українську металургію під нову загрозу – Fortune

Українська металургія, яка працює під постійними російськими ударами та в умовах фактичної блокади морського експорту, зіткнулася з новою загрозою – торговельними обмеженнями Євросоюзу. У липні 2026 року ЄС скоротив квоти на імпорт української сталі на 60%, і нові обмеження можуть скоротити експорт української сталі до ЄС приблизно на 1,3 млн тонн на рік, пише Fortune.

Генеральний директор Метінвесту Юрій Риженков у коментарі Fortune наголосив, що для українських виробників європейський ринок фактично залишився головним через проблеми з морською логістикою.

"Якщо порівняти квоти, виділені Україні цього року, з торішніми обсягами постачання, то скорочення становить 60%. І це за умов заблокованих портів, коли у нас буквально не залишилося жодної альтернативи", – сказав він.

За словами Риженкова, після початку повномасштабної війни ЄС скасував обмеження для української сталі, розуміючи, що через блокаду портів європейський ринок став фактично єдиним доступним. Однак у першій половині 2026 року квоти повернули, фактично прирівнявши Україну до інших країн поза ЄС.

"При цьому взагалі не врахували виняткових умов, у яких ми опинилися через проблеми з логістикою, енергопостачанням і забезпеченістю персоналом. На мою думку, за цих обставин такий підхід був надто жорстким", – каже він.

Fortune зазначає, що обмеження з боку ЄС накладаються на вже глибоку кризу галузі. У 2021–2025 роках виробництво сталі в Україні скоротилося з 21 млн до 7,4 млн тонн, експорт – з $22 млрд до $6 млрд, а податкові надходження – з $3,5 млрд до $870 млн.

"Без ринку, на якому можна продавати продукцію, майбутнього фактично немає", – пояснює Риженков. За його словами, металургійні підприємства потребують високого завантаження потужностей і довгострокових ринків збуту. За нинішніх умов забезпечити це практично неможливо.

На запитання Fortune, чи може Україна взагалі втратити сталеливарне виробництво, Риженков відповів: "Якщо нічого не робити, це майже неминуче".

Переговори України з ЄС щодо квот тривають. У Брюсселі, за даними видання, визнають винятковість української ситуації, однак чинні обмеження поки залишаються.

Як відомо, за дев’ять місяців 2026 року бюджет України уже недоотримав близько 49,5 млрд грн податків. До кінця року, через зупинку металургії, втрати можуть зрости до 70 млрд грн, а за песимістичним сценарієм – до 100 млрд грн.