Блог | Що буде з економікою України та гривнею у 2027 році: сигнали МВФ

Міжнародний валютний фонд погіршив оцінки економічної перспективи України. Замість очікуваного відновлення базовий сценарій передбачає скорочення ВВП. Що це означає для бізнесу, державних фінансів і гривні?

Переговори України з МВФ щодо перегляду програми розширеного фінансування EFF засвідчили дві важливі тенденції.

Перша – Україна продовжує виконувати ключові параметри програми навіть в умовах повномасштабної війни. Усі кількісні критерії станом на кінець вересня 2026 року виконано. Із шести структурних маяків до кінця жовтня виконано чотири, ще над двома триває робота.

Друга – економічна перспектива погіршується. І саме це, на мою думку, є головним сигналом останніх переговорів із Фондом.

Економіка: замість відновлення – ризик скорочення

За оцінками МВФ, реальний ВВП України у 2026 році може скоротитися на 0,5%, а у 2027 році – ще на 1%.

Це суттєвий перегляд попередніх прогнозів. У липні Фонд очікував зростання економіки на 1% у 2026 році та на 3,5% у 2027-му.

Таким чином, замість поступового відновлення Україна може зіткнутися з негативною динамікою два роки поспіль. Прогноз МВФ також є більш песимістичним, ніж оцінка НБУ, який очікує +0.4% зростання ВВП у 2027 році.

Причина такого перегляду – передусім безпекові ризики. Атаки на енергетичну та транспортну інфраструктуру, пошкодження виробничих потужностей, дефіцит електроенергії й зростання операційних витрат обмежуватимуть можливості бізнесу.

Для підприємств це означає складніші умови планування та вищі ризики інвестицій. Для населення – повільніше зростання доходів і обмежені можливості створення нових робочих місць.

Водночас прогноз МВФ не є вироком. Це базовий сценарій, реалізація якого залежатиме від безпекової ситуації, здатності економіки адаптуватися та рішень, які Україна ухвалюватиме вже сьогодні.

Міжнародна допомога – фундамент стабільності

За оцінками МВФ, залишковий дефіцит зовнішнього фінансування України становитиме близько $32–34 млрд у 2027 році та ще приблизно $17 млрд у 2028-му.

Це означає, що міжнародна підтримка залишатиметься визначальним чинником бюджетної та макрофінансової стабільності.

Важливо не лише домовитися про необхідні обсяги допомоги, а й забезпечити її своєчасне надходження. Для державних фінансів має значення не тільки загальна сума, а й прогнозованість графіка виплат.

Затримки фінансування можуть посилювати тиск на внутрішній борговий ринок, банківську ліквідність і валютний ринок.

Саме тому програма МВФ має особливе значення. Вона є не лише джерелом ресурсів, а й механізмом координації економічної політики та підтвердження довіри міжнародних партнерів до України.

Що буде з гривнею?

Погіршення прогнозу економічного зростання закономірно викликає запитання щодо перспектив гривні. Однак оцінювати валютний ринок лише через динаміку ВВП було б неправильно.

У 2027 році ключовими чинниками курсової стійкості залишатимуться обсяги та ритмічність міжнародної допомоги, стан платіжного балансу, валютні надходження від експорту, імпортні потреби економіки та достатність міжнародних резервів.

Сам прогноз скорочення ВВП не є прогнозом курсу гривні.

Україна функціонує в режимі керованої гнучкості валютного курсу. Це дає змогу курсу реагувати на зміну попиту та пропозиції валюти, а Національному банку – згладжувати надмірні коливання й підтримувати впорядковане функціонування ринку.

У складних умовах важливо зберігати довіру до гривні, контролювати інфляційні очікування та не допускати використання монетарних інструментів для фінансування бюджетного дефіциту.

Головне завдання – не обіцяти незмінність курсу, а забезпечити його стійкість до зовнішніх шоків.

Від стабільності – до економічного зростання

Україна навчилася працювати в умовах надзвичайних викликів. Банківська система функціонує, валютний ринок зберігає керованість, а держава виконує свої ключові зобов’язання.

Але макрофінансової стабільності недостатньо для довгострокового розвитку.

Основним джерелом майбутнього економічного зростання мають стати приватні інвестиції. Зараз їх спримують не лише безпекові ризики. І коли закінчиться війна, для їх залучення необхідні зрозумілі правила ведення бізнесу, захист прав власності, ефективна судова система, боротьба з корупцією та рівні умови конкуренції.

Міжнародна допомога може забезпечити фінансову основу стабільності, але саме приватний сектор має стати двигуном відновлення та модернізації економіки.

Важливим напрямом залишається європейська інтеграція. Гармонізація законодавства з нормами ЄС і підвищення інституційної спроможності держави – це не лише умови вступу до Європейського Союзу, а й необхідні передумови формування конкурентоспроможної економіки. Війна має ставати каталізатором реформ в державі та руху до членства в ЄС.

2027 рік – випробування економічної стійкості

Україна входить у 2027 рік із непростою економічною перспективою. Прогноз МВФ свідчить про посилення ризиків, значні потреби у зовнішньому фінансуванні та тривалий тиск війни на виробничий потенціал країни.

Однак важливо не сприймати ці оцінки як безальтернативний сценарій.

Наше завдання – забезпечити своєчасне міжнародне фінансування, зберегти довіру до гривні, продовжити відповідальну бюджетну та монетарну політику й прискорити структурні реформи.

Водночас потрібно вже сьогодні створювати умови для інвестицій, розвитку підприємництва та відновлення економічної активності.

Стабільність – це необхідна передумова відновлення, але не його кінцева мета.

У 2027 році Україні потрібно не лише пройти складний період війни, а й закласти основу для майбутнього економічного зростання. Саме від цього залежатиме, наскільки швидко після завершення війни ми зможемо перейти від економіки виживання до економіки розвитку.