Росія випустила шість балістичних ракет по "Запоріжсталі". Це вже п'ята атака на комбінат

Сьогодні, 17 жовтня, Росія знову атакувала балістичними ракетами комбінат "Запоріжсталь", який після серії попередніх ударів так і не повернувся до нормального виробничого режиму. Вдосвіта шість балістичних ракет уразили об’єкти внутрішньої енергетичної та логістичної інфраструктури, а також повторно пошкодили виробничі майданчики доменного виробництва. Завдяки своєчасному переходу працівників до укриттів цього разу обійшлося без загиблих і поранених.

Про це повідомляє "Метінвест".

"Росія продовжує бити по металургійному підприємству, яке після попередніх атак так і не повернулося до нормальної роботи. Тож логіки в цих ударах немає, як і в самій війні. Після таких тривожних ночей хочеться звернути увагу на головне – і це не росія та її атаки. Головне – це наші люди. Дякую нашим працівникам, нашій команді, яка виявилася сильнішою за обстріли й шалений тиск. Професіоналізм, компетентність і командний дух завжди були нашими цінностями. Але в такі часи на перший план виходить саме сила духу наших людей. Країна-агресор руйнує та спотворює, намагається знищити. А наші люди продовжують працювати: метр за метром розбирають завали, гуртуються під час ліквідації наслідків ударів, почувши сигнал повітряної тривоги, також гуртом прямують до укриттів. Щоб після відбою знову повернутися до робіт на пошкоджених майданчиках. Щоб дістатися своїх робочих місць – біля чавунних льоток, енергетичних агрегатів, тепловозів. Щоб зрозуміти, що кожен може зробити для того, аби знову виконувати свою роботу. Дякую кожному, хто не втрачає віри в себе та українську металургію, кожному, хто бореться. У цьому – наша головна цінність, якої росіяни не можуть у нас відібрати", – наголосив операційний директор Групи Метінвест Олександр Мироненко.

"Запоріжсталь" після російської атаки. Джерело: "Метінвест"

Запоріжсталь зазнала масованих балістичних атак 11 та 27 серпня, 12 та 17 вересня і сьогодні, 17 жовтня. За цей час сумарно по підприємству випустили 23 балістичні ракети. Унаслідок цих ударів загинули восьмеро працівників підприємства, ще 31 металург дістав поранення різного ступеня тяжкості.

Після обстрілу 11 серпня весь виробничий комплекс було зупинено. Працівників залучили до розбору завалів і ліквідації наслідків атаки, щоб оцінити завдані пошкодження та можливості відновлення. Окремі технологічні процеси оперативно відновили, щоб підтримувати обладнання в безпечному стані та усунути потенційні техногенні ризики для працівників і містян. Надалі їхню роботу забезпечували на критично необхідному рівні. Водночас виробництво у звичному режимі так і не відновилося.

З огляду на постійні безпекові ризики через системні обстріли Запоріжжя російськими військами на підприємстві оперативно розширили мережу захисних споруд. Додатково встановили мобільні укриття з посиленими конструкціями в зонах, де проводять роботи з ліквідації наслідків атак і ремонту пошкодженого обладнання. Це дало змогу максимально скоротити відстань і час, необхідні працівникам, щоб дістатися укриття, що особливо важливо під час атак балістикою.