Резерв і щоденна економія: навіщо бізнесу установки зберігання енергії

Українські підприємства шукають способи працювати безперебійно під час відключень і водночас зменшувати витрати на електроенергію. Власна сонячна електростанція допомагає економити, проте її пік генерації не завжди збігається з годинами найбільшого споживання. Для виробництв, які працюють зранку, ввечері або вночі, рішенням можуть стати установки зберігання енергії (УЗЕ): вдень вони накопичують надлишки сонячної генерації, а тоді, коли енергія потрібна найбільше, віддають її підприємству.

Інтерес до таких рішень зростає. Це ілюструє досвід "Вольтокс" – найбільшого інсталятора УЗЕ Huawei LUNA в Україні. За дев’ять місяців 2026 року компанія встановила 34 системи, тоді як за весь попередній рік – лише дві. Частина клієнтів, оцінивши роботу першої установки, встановлює додаткові.

Обираючи обладнання, підприємства зважають на ціну та якість, гарантію, сервісну підтримку, а також на власний досвід експлуатації. Інвертори Huawei вже давно поширені та активно працюють у промисловому сегменті українських СЕС. Завдяки цьому інтеграція УЗЕ LUNA2000 дає змогу розвивати наявну станцію та використовувати існуючу інфраструктуру без зайвих складнощів.

Таке рішення реалізували в одному з фермерських господарств, де сонячна станція працювала вже кілька років. Найбільше електроенергії вона виробляла вдень, тоді як основне навантаження доїльного обладнання припадало на ранок і вечір. Підприємство прагнуло використовувати власну генерацію в ці години, щоб скоротити витрати на електроенергію, а також забезпечити живлення обладнання під час відключень.

"Першочерговим завданням було забезпечити ранкове та вечірнє доїння", – розповідає Василь Голяс, співзасновник компанії "Вольтокс".

До наявної СЕС потужністю 200 кВт спочатку додали одну систему Huawei LUNA2000-215-2S10 енергоємністю 215 кВт·год. Накопиченої енергії вистачало для вечірнього доїння. Оцінивши результат, підприємство встановило другу LUNA, щоб забезпечити й ранкові потреби. Тепер денні надлишки сонячної генерації накопичуються для використання ввечері, вночі та вранці.

Huawei LUNA2000-215-2S10. Джерело: "Сучасна Енергія"

Результат видно з даних споживання. За один із місяців ферма використала близько 22 тис. кВт·год, із яких лише 443 кВт·год отримала з мережі. За даними інсталятора, СЕС разом із двома LUNA покрила приблизно 98% місячного споживання. Цей показник стосується конкретного періоду й може змінюватися залежно від сонячної генерації та навантаження виробництва.

Контролювати роботу системи власник може зі смартфона. Платформа Huawei FusionSolar забезпечує єдиний онлайн-моніторинг сонячної станції та накопичувачів: видно, скільки енергії виробляє СЕС, як вона розподіляється та використовується підприємством.

Для тривалої експлуатації важлива також підтримка після запуску. У "Вольтокс" серед аргументів на користь Huawei називають гарантію та доступний сервіс. Обладнання компанія закуповує в офіційного дистриб’ютора Huawei в Україні – компанії "Сучасна Енергія". Стабільні погоджені умови постачання та розрахунків, за словами співзасновників "Вольтокс", дозволяють реалізовувати нові проєкти для бізнесу за лічені тижні – без тривалих очікувань і складнощів.

Досвід фермерського господарства показує, що установки зберігання енергії можуть вирішувати одразу кілька завдань: зменшувати залежність від електромережі, забезпечувати резервне живлення та дозволяти підприємствам використовувати власну сонячну генерацію саме тоді, коли вона найбільше потрібна.

Водночас економічна ефективність таких рішень залежить від графіка споживання, тарифів, вартості обладнання та режимів роботи. За оцінками фахівців, за сприятливих умов комплекс "СЕС + УЗЕ" може окупитися приблизно за чотири роки. Тому ключовим етапом залишається правильне проєктування системи з урахуванням реальних потреб підприємства.