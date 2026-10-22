Про високі зарплати, відбір людей та інвестиції в розвиток персоналу: чому Philip Morris визнали найкращим роботодавцем

Philip Morris Україна посіла перше місце в рейтингу найкращих роботодавців за версією видання NV та компанії Odgers. Результати рейтингу оголосили під час заходу "Бізнес і нові виклики. Діалоги з NV".

Генеральний директор Philip Morris в Україні Артем Конік долучився до публічного інтерв'ю, яке провів головний редактор NV Віталій Сич.

OBOZ.UA публікує текстову версію розмови. Про те, як управляти бізнесом в умовах тривалої нестабільності, про міжнародну комунікацію, вимоги до співробітників, систему лідерства та підтримку персоналу, читайте в інтерв'ю.

– У цьому номері NV виходить проєкт із Harvard Business Review. Одна зі статей ставить питання: чи не занадто приємна, чи не занадто мила ваша компанія для співробітників – чи вона не too nice? Автори розвивають думку, що лідери, які долають страх образити чи розчарувати інших і ставлять результати на перше місце, краще забезпечують сталий успіх компанії.З огляду на те, що ви на першому місці в рейтингу роботодавців, чи ваша компанія не too nice до своїх співробітників?

– В Україні складно бути too nice, адже співробітники працюють в умовах постійних повітряних тривог, обстрілів і високого рівня стресу, водночас виконуючи амбітні бізнес-цілі.

У нашій компанії триває власна трансформація, яку ми розпочали ще 10 років тому. Ми прагнемо перейти від бізнесу, в якому були лідерами, до створення нової категорії – IQOS, – з якою хочемо пов’язати своє майбутнє та подальший розвиток компанії. Ця трансформація також потребує енергії.

Ще одним напрямом змін є цифровізація бізнесу. Одночасне впровадження кількох масштабних перетворень ставить додаткові вимоги перед співробітниками та керівниками. Тому людям потрібно постійно вчитися й адаптуватися ще й до змін у бізнесі. А оскільки вимоги до людей дуже високі, то компанія повинна створювати відповідні умови.

Про високі зарплати, відбір... Джерело: NV Розгорнути

– Коли я згадав про цю статтю в ефірі зі своїм колегою Сергієм Фурсою, він сказав, що це проблема не українських компаній, а західних. У нас український менеджмент рідко буває too nice. А я згадав, як один мій приятель у Києві розповідав: коли вони купили компанію з ритейлу, там люди навіть у душ ходили з телефоном, бо, якщо не відповідали босу протягом 15 хвилин, їх могли звільнити. Ви працюєте в міжнародній компанії родом зі США. Як відрізняються українська й західна корпоративні культури? Чи відчули ви ці відмінності?

– Ми – частина великої корпорації. У компанії Philip Morris International багато ринків, працює багато людей. І тому, коли ми говоримо про різницю між нашим менталітетом – наприклад, українським – та іншими, то на першому місці – комунікація.

Знаєте, який зворотний зв’язок ми отримуваливід колег з-за кордону?Що ми дуже прямолінійні. Ми переходимо до суті, хочемо все й одразу… Це було й до війни. Це наша ментальність, і над цим нам треба працювати, якщо ми хочемо бути успішними в Європі.

Я не кажу, що нам потрібно бути такими ж, як у Європі. Нам потрібно знайти власний баланс, розуміючи, чому люди поводяться саме так.

Я працював за кордоном, і там, доки не вип'єш із людиною кави, ти, по суті, не можеш говорити про бізнес. Адже потрібно налагодити контакт, а не приходити й одразу казати: "Тут треба…" В Україні це працює інакше.

Коли хтось каже тобі, що це "цікаво" (interesting), це не означає, що людям справді цікаво. Це означає, що тобі натякають: мабуть, щось не так. У переговорах ніхто не каже "ні" одразу.

Здатність адаптуватися до різних стилів комунікації стає важливою умовою успішної роботи українських фахівців на міжнародному рівні.

У Philip Morris керівник не має абсолютної влади над підлеглими. Якщо брати до уваги локальні компанії, ми бачимо речі, неприйнятні для Philip Morris. У нас є корпоративна культура, керівник не має безмежної влади над підлеглими. У нас діють принципи комплаєнсу та система зворотного зв’язку. І це абсолютно робочі механізми.

Я вірю в те, що людина, яка вміє працювати з різними людьми, – це і є справді сильний керівник.

– В одній зі статей HBR є така цитата: "Бажання в колективі – це особлива форма енергії". На рівні організації вона означає, що лідери та команди готові докладати додаткових добровільних зусиль. Як створити в компанії таке бажання? Як зробити так, щоб люди отримували задоволення від роботи?

– У нашому випадку на першому місці – відбір. Як ми обираємо людей? Тут є три моменти, які для нас є ключовими. Насамперед компанія шукає людей, орієнтованих на досягнення конкретних результатів.

Це важливо, адже є люди, які мають амбіції досягати успіху й забезпечувати результат. Не просто щось робити, а створювати додаткову цінність.

Друга якість – орієнтація на дію (action-oriented). Такі співробітники не обмежуються обговоренням проблем, а шукають рішення й намагаються втілювати ідеї в життя.

Третя характеристика – learning on the fly, тобто здатність навчатися безпосередньо в процесі роботи.

Зараз бізнес швидко змінюється. Війна, адаптація – усе це вимагає, щоб людина мала можливість навчатися нового.

При цьому самої лише відповідності вимогам роботодавця недостатньо. Компанія, зі свого боку, має надати людині можливості для професійного та особистісного розвитку.

Насамперед це самореалізація через проєкти та можливості, які надає компанія. Тоді, якщо ці речі збігаються – потреби людини й те, що може запропонувати організація, – виникає бажання.

Про високі зарплати, відбір... Джерело: NV Розгорнути

– Як ви думаєте, чому ви на першому місці? Що ви даєте людям, що для них робите? Зарплата вища за ринкову?

– Є кілька ключових факторів. Насамперед зарплата – це справді важливий чинник. Так, у нас зарплата вища за ринкову, але є чимало компаній, які платять ще більше.

Головне, про що я казав, – ми даємо людям можливість реалізуватися в середовищі, в якому вони хочуть перебувати. Навіть ті, хто вже залишив компанію, досі сприймають себе як частину нашої організації. І та культура та середовище, які ми створили, дозволяють людям почуватися комфортно.

Третій момент, який впливає на ставлення людей до компанії, пов’язаний із підтримкою. Ми допомагали співробітникам із релокацією до інших регіонів та країн, розробили комплексні програми підтримки у складний період. З 2022 року наша компанія спрямувала понад 1 млрд грн на підтримку співробітників і партнерів.

Від початку повномасштабної війни ми підтримуємо людей настільки, наскільки можемо: евакуація, допомога з орендою житла, фінансова й психологічна підтримка, навчання та тренінги, закупівля зарядних станцій, workation. Нещодавно, реагуючи на нинішні виклики, ми додатково виплатили суттєву суму на допомогу співробітникам у підготовці до зими. Люди зможуть самі придбати те, що потрібно саме їм, залежно від умов, у яких вони живуть. Це допомагає зменшити хоча б частину щоденних тривог і дати людям більше впевненості, що вони можуть розраховувати на компанію.

Philip Morris системно інвестує в добробут і розвиток персоналу. У компанії діє комплексна екосистема підтримки, яка охоплює серед яких психологічну допомогу, програма медичних чекапів и добробуту HealthyMе, програма та психологічної підтримки PLESO, а також можливості для професійного розвитку.

Про високі зарплати, відбір... Джерело: NV Розгорнути

– Вже п’ятий рік повномасштабної війни. Люди виснажені, "поплавлені", як кажуть. Чи можна з цим щось зробити? Чи є щось, що ви зараз вибачаєте людям, чого раніше не вибачали?

– Компанія в цілому змінила підхід до організації праці. Від початку війни ми працюємо в умовах, коли ходити до офісу не обов’язково. У нас є люди, які з’являються в офісі три-чотири рази на рік, і це не заважає їм залишатися ефективними. Є люди, яким, навпаки, важливо бути в офісі. Щоб відчувати себе частиною колективу, їм потрібна соціалізація. Компанія намагається враховувати ці відмінності та створювати умови як для віддаленої роботи, так і для взаємодії співробітників в офісі.

Такий підхід дає змогу адаптувати організацію праці до умов воєнного часу та індивідуальних потреб працівників, не відмовляючись при цьому від вимог до результатів.