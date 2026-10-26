Прайс-кепи можуть залишити Україну без імпорту саме під час дефіциту, – Трохимець

Встановлені Регулятором граничні ціни можуть обмежити можливість України імпортувати електроенергію саме у години дефіциту, якщо ціна на європейському ринку буде вищою за дозволену в Україні.

Про це заявив віцепрезидент із питань енергетики Українського національного комітету Міжнародної торгової палати (ICC Ukraine) Олександр Трохимець

За словами Трохимця, максимальні ціни на електроенергію на окремих сегментах ринку (прайс-кепи) не виконують заявлену функцію захисту споживачів від аномального зростання цін, натомість можуть створити проблему із залученням дорожчого європейського ресурсу взимку.

"Я на кожному ефірі, на кожному засіданні Національної комісії регулювання енергетики і комунальних послуг кажу, що обмеження цих цін на ринку – це зло", – заявив Трохимець.

Він пояснив, що в період дефіциту імпорт може бути фізично доступним, але економічно неможливим, якщо його вартість перевищує встановлену в Україні цінову "стелю".

"Воно не вирішує того питання, яке нібито має вирішуватися, на думку регулятора, – це захист споживачів від зростання, аномального зростання цін, але натомість воно створює перешкоди, коли в часи дефіциту електричної енергії відсутня можливість її імпортувати, тому що вона коштує дорожче, ніж ці обмеження, які встановлені", – наголосив Трохимець.

На його думку, від практики встановлення прайс-кепів варто поступово відмовлятися, оскільки цінові обмеження можуть перешкоджати залученню необхідної електроенергії в моменти найбільшої потреби системи

Раніше директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко наголосив, що ручне регулювання прайс-кепів відлякує інвесторів від української енергетики.