Підвищення вантажних тарифів УЗ може спровокувати нове зростання цін – медіа

Заплановане підвищення тарифів "Укрзалізниці" на вантажні перевезення на 15% із 1 січня 2027 року може спричинити подорожчання товарів для кінцевих споживачів. Відповідний проєкт наказу вже оприлюднило Міністерство з відновлення, інфраструктури та транспорту України, пише 24 канал.

Зростання тарифних коефіцієнтів безпосередньо збільшить логістичні витрати металургійних, аграрних та інших підприємств, які активно користуються залізничними перевезеннями.

"Для бізнесу це означатиме додаткове зростання собівартості продукції. Частину цих витрат виробники та продавці будуть змушені закладати у кінцеві ціни. Для звичайного українця це означає потенційне подорожчання товарів на полицях магазинів, адже доставка сировини та готової продукції стане дорожчою", – вказує видання.

Необхідність підвищення тарифів у міністерстві пояснюють складним фінансовим становищем "Укрзалізниці": доходів від операційної діяльності недостатньо для покриття витрат на інфраструктуру та роботу компанії в умовах війни.

Тим часом вантажна база залізниці продовжує скорочуватися. За підсумками 2025 року УЗ перевезла 161,3 млн тонн вантажів – на 7,8% менше, ніж у 2024 році. Бізнес раніше неодноразово попереджав, що підвищення вартості залізничної логістики може ще більше зменшити обсяги виробництва та перевезень.

Тому заплановані +15% можуть мати подвійний ефект: збільшити витрати підприємств і ціни для споживачів, водночас створюючи ризик подальшого скорочення вантажної бази самої "Укрзалізниці".