Під загрозою підготовка до зими: чому уряд блокує гроші громадам і як це впливає на міста

Сотні українських громад зіткнулися з раптовим припиненням казначейських платежів. Уряд пояснює ситуацію необхідністю першочергово фінансувати оборону та затримками міжнародної допомоги. Водночас місцева влада попереджає про ризики для підготовки до опалювального сезону та стабільної роботи критичної інфраструктури.

OBOZ.UA з'ясовував, чому органи місцевого самоврядування не можуть повноцінно використовувати кошти власних бюджетів, до яких наслідків це призводить у містах і чим загрожує напередодні зими.

Казначейські затримки: громади не можуть розрахуватися за роботи

У жовтні проблема з проведенням платежів через Державне казначейство набула масштабного характеру й торкнулася органів місцевого самоврядування в різних регіонах України. Навіть коли необхідні кошти є на рахунках, громади не завжди можуть вчасно оплатити вже виконані роботи, профінансувати комунальні підприємства або продовжити інфраструктурні проєкти.

Виконавчий директор Асоціації міст України (АМУ) Олександр Слобожан повідомив, що із затримками платежів з власних рахунків зіткнулися абсолютно всі громади без винятку.

Суми непроведених платежів відрізняються залежно від розміру населеного пункту та особливостей організації послуг. Проте проблема охопила всі регіони країни: затримки стосуються розрахунків за пасажирські перевезення та прибирання, а також фінансування соціальної допомоги й пільг.

За словами Слобожана, підготовка до опалювального сезону в багатьох громадах сповільнилася або фактично припинилася ще в середині вересня. Частина муніципалітетів намагалася продовжувати роботи, сподіваючись на подальші розрахунки, однак навіть це не завжди допомагало.

"Роботи по підготовці до опалювального сезону були призупинені чи й зупинені в багатьох громадах в середині вересня, хоч багато муніципалітетів продовжували "під чесне слово" виконувати завдання, де це можливо. Але коли заблоковані навіть кошти кредитів, зокрема ЄБРР, якісно виконувати плани стійкості складно", – зазначає Слобожан.

В АМУ пояснюють, що представники уряду пов'язують затримки з нестачею коштів у державному бюджеті. Від початку жовтня для регулювання платежів почали застосовувати так званий ручний механізм, за якого розрахунки проводять із затримкою приблизно на місяць.

Попри часткове розблокування урядом фінансування планів стійкості для Києва та обласних центрів, а також збереження бронювання працівників комунальних підприємств, громади продовжують відчувати проблеми з оплатою електроенергії, газу й пального для генераторів.

Про можливі наслідки для енергетики та об'єктів життєзабезпечення попередив і колишній голова НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький. На його думку, зупинка казначейських видатків створює низку взаємопов'язаних загроз напередодні складного опалювального сезону.

"Блокування урядом коштів місцевих громад на рахунках Держказначейства матиме катастрофічні наслідки для критичної інфраструктури у всіх регіонах України. Це рішення може призвести до системного збою у підготовці об'єктів до опалювального сезону", – застерігає Кудрицький.

Як затримки позначаються на роботі міст

Одним із найбільш резонансних прикладів стала ситуація в Києві. Міський голова Віталій Кличко публічно заявив, що центральна влада блокує фінансування відновлення будинків, пошкоджених російськими обстрілами, а також реалізації столичного плану стійкості.

"Якщо уряд цього не розуміє, підкреслю: такі дії неприйнятні в ситуації, коли мешканці чекають на відновлення свого житла. Тому місто ще раз звернулося до уряду та Державного казначейства з вимогою розблокувати фінансування важливих для киян проєктів. Зокрема, з відновлення пошкоджених ворогом будинків", – заявив Кличко.

За його інформацією, Казначейство майже на місяць затримало також проведення платежів за залученим кредитом на 1 млрд грн. Через це зупинилися закупівлі та роботи, необхідні для підготовки столичної інфраструктури до зимових загроз.

Про масштаби затримок у Львові повідомив міський голова Андрій Садовий. За його даними, станом на 28 жовтня Державне казначейство не провело 4231 платіж Львівської громади на загальну суму 901,7 млн грн. Із цієї суми 554,1 млн грн становлять кошти бюджету розвитку.

"Гроші в міста є. Вони лежать на рахунках, але Казначейство не проводить платежі. Насамперед це впливає на людей, які виконують роботи для міста", – повідомив Садовий у коментарі РБК-Україна.

За словами мера, затримки насамперед позначаються на роботі комунальних підприємств. Через невиплату зарплат звільняються їхні працівники та двірники. Щоб уникнути зупинки роботи служб, підприємства змушені накопичувати борги й залучати позики.

Крім того, проблеми з розрахунками створюють загрозу для громадського транспорту. За оцінкою Садового, ситуація може призвести навіть до скорочення кількості автобусів і трамваїв на маршрутах. Затримки також гальмують будівництво великих об'єктів, де важливо дотримуватися технологічних строків виконання робіт.

Серед проєктів, які опинилися під загрозою, – об'єкти транспортної та інженерної інфраструктури, зокрема будівництво нового шляхопроводу на перехресті вулиць Шевченка та Ковча.

Проблеми з казначейськими платежами фіксують і в інших містах. У Дніпрі через затримки розрахунків протягом двох місяців зупинилися ремонти в будинках ОСББ. Міський голова Борис Філатов закликав уряд не вилучати кошти громад, маючи на увазі намір забрати 4,5 млрд грн із бюджету області.

У Полтаві Казначейство затримало платежі на 127 млн грн. В Івано-Франківську виникли проблеми з оплатою вже виконаних комунальних робіт. У Харкові через затримки фінансування зоопарк тривалий час працював на генераторах. А колишній голова Вінницької ОДА Валерій Коровій заявив, що громади вперше від початку повномасштабного вторгнення опинилися в настільки складному бюджетному становищі.

На тлі ситуації окремі представники місцевої влади припускають, що затримки можуть мати політичне підґрунтя. Зокрема, висловлюються підозри щодо вибіркового блокування платежів у містах, керівники яких мають конфлікти з центральною владою, зокрема публічні.

РБК-Україна направило запити прем'єр-міністру Сергію Корецькому та міністру фінансів Сергію Марченку, однак на момент публікації матеріалу відповіді щодо причин затримок платежів громадам не отримало. У Міністерстві фінансів пообіцяли надати коментарі пізніше.

Чому уряд обмежує видатки громад

В уряді пояснюють ситуацію умовами воєнного часу та необхідністю насамперед забезпечувати потреби Сил оборони України. Представники влади неодноразово наголошували, що всі внутрішні податкові й митні надходження спрямовуються на потреби фронту, тоді як цивільні видатки фінансуються коштом міжнародної допомоги.

За такого підходу, коли виникає дефіцит коштів, уряд насамперед забезпечує військові потреби, соціальні виплати, пенсії та медицину. Капітальні видатки, ремонти й будівництво опиняються серед тих напрямів, фінансування яких можуть відкласти.

Міністр фінансів Сергій Марченко пояснював затримки платежів місцевих бюджетів нестачею коштів на єдиному казначейському рахунку. За його даними, протягом січня-вересня загальний фонд державного бюджету недоотримав майже 50 млрд грн запланованих доходів. Із цієї суми 32 млрд грн припали на серпень і вересень.

Водночас Марченко запевняв, що виплати військовослужбовцям і фінансування соціальних програм здійснюються вчасно та в повному обсязі, а затримок за цими напрямами до кінця року не очікується.

Інша ситуація склалася з капітальними видатками. Зокрема, у вересні довелося призупинити фінансування будівництва доріг. Міністр запевнив, що ці витрати відновлять після ухвалення парламентом законів, необхідних для розблокування міжнародної допомоги.

Наприкінці вересня прем'єр-міністр Сергій Корецький назвав призупинення платежів громадам вимушеним кроком в умовах жорсткої економії. За його словами, найважливіші розрахунки поступово проводитимуть вручну, а поліпшення ситуації можна очікувати протягом місяця.

20 жовтня Корецький повідомив про часткове відновлення видатків, передусім на фінансування планів стійкості. Він заявив, що уряд виконав свої зобов'язання, а парламент уже ухвалив частину законів, необхідних для отримання міжнародної допомоги.

"Крок за кроком будуть здійснені всі відкладені платежі", – запевнив прем'єр.

Голова бюджетного комітету Верховної Ради Роксолана Підласа також пов'язує бюджетні труднощі з паузами в надходженні міжнародної допомоги. За її словами, це змушує уряд гнучкіше визначати черговість фінансування. Водночас вона наголошує, що ситуація не означає повного позбавлення місцевого самоврядування фінансових ресурсів.

"Загалом на рахунках місцевих бюджетів накопичено близько 188 млрд грн. Фінансовий ресурс у міст є, однак через тимчасові касові розриви та пріоритетність військових витрат Державне казначейство змушене застосовувати черговість видатків згідно з постановою №590", – зазначає Підласа.

Крім того, через складне становище з державними фінансами уряд переніс на грудень 39 млрд грн капітальних видатків, які планували здійснити восени.

Як повідомила Підласа, це стосується, зокрема, будівництва та реконструкції лікарень, облаштування укриттів у школах і медичних закладах, захисту енергетичної інфраструктури й спорудження соціального житла.

Водночас частину цих коштів до кінця року можуть не встигнути використати. Причина полягає в тому, що виконати заплановані роботи в стислі строки буде неможливо.

Співвідношення бюджетних сум: чи виправдані обмеження

Призупинення фінансування соціальних та інфраструктурних об'єктів уряд часто пояснює необхідністю економити кошти. Закликаючи місцеву владу скорочувати витрати на бруківку й благоустрій, прем'єр-міністр Сергій Корецький наголошує на безумовному пріоритеті оборони в умовах війни.

Однак така аргументація може створювати хибне враження, ніби фінансування армії та забезпечення потреб громад є взаємовиключними напрямами. Насправді наслідки затримок не обмежуються перенесенням ремонтів доріг чи облаштуванням парків. Від своєчасних платежів залежить робота комунальних служб та інфраструктури, необхідної для повсякденного життя людей.

Масштаби фінансування цих напрямів суттєво відрізняються. У 2026 році на безпеку й оборону передбачено близько 2,8 трлн грн, тоді як у проєкті державного бюджету на 2027 рік закладено 4,89 трлн грн. Обсяг заблокованих платежів місцевих бюджетів оцінюють приблизно у 20 млрд грн – це менш як 1% оборонних видатків.

У загальнодержавному масштабі ця сума не є значною порівняно з оборонним бюджетом. Проте для окремих громад навіть кілька мільйонів гривень мають безпосереднє значення. Від цих коштів залежать водопостачання, електроенергія, вивезення сміття, робота громадського транспорту та виплата зарплат працівникам комунальних підприємств.

Водночас визначити реальний стан державних фінансів лише за відкритими даними непросто. В Асоціації міст України звертають увагу, що інформація про залишки на Єдиному казначейському рахунку, яка могла б допомогти оцінити ситуацію, нині закрита.

"Ми не бачимо стану Єдиного казначейського рахунку, який нещодавно закрили, тому не можемо давати оцінку загальній ситуації. Що точно, то це те, що громади обмежені Урядом у використанні коштів місцевих бюджетів", – коментують в АМУ.

Запитання виникають і щодо того, як держава розподіляє власні видатки. Колишній заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука звертає увагу на плани вилучити у громад майже 22 млрд грн. Водночас за його даними, фінансування господарсько-фінансового департаменту Секретаріату Кабміну збільшують на 6 млрд грн.

Загальні видатки на органи державної влади без урахування силового блоку Тука оцінює у 83,3 млрд грн. На його думку, такий розподіл ставить під сумнів послідовність визначення бюджетних пріоритетів. Цю ситуацію він назвав "бюджетним бенкетом під час чуми".

Безпека й оборона справді мають залишатися ключовими пріоритетом держави в умовах війни. Проте це не означає, що фінансові потреби громад можна ігнорувати або використовувати їхні кошти як джерело покриття бюджетного дефіциту. Тому постає питання, наскільки обґрунтованими є обмеження місцевих бюджетів і чи так само ретельно переглядають інші напрями державних витрат.

Щоб зрозуміти причини таких рішень, необхідно розібратися в походженні касового розриву та визначити, наскільки затримки платежів зумовлені об'єктивною нестачею коштів.

Причини дефіциту та загрози для громад і бізнесу

Експерт Центру економічної стратегії (ЦЕС) Богдан Слуцький у коментарі РБК-Україна зазначив, що нинішні затримки вже не можна вважати звичайною технічною паузою на кілька днів. Водночас, за його оцінкою, поки що йдеться не про повноцінну кризу державних фінансів, а про гострий тимчасовий дефіцит коштів на рахунках Казначейства.

"Причини три: дуже великі видатки (передусім на оборону), зменшення податкових надходжень через удари росіян по наших підприємствах, а також затримки з надходженням частини зовнішнього фінансування через невиконані реформи. Через затримку міжнародного фінансування капітальні видатки, накопичені за січень-вересень, перенесли на грудень", – коментує Слуцький.

Аналітик ЦЕС наголошує, що наявність певної суми в затвердженому бюджеті ще не означає, що відповідні кошти фізично є на рахунку Казначейства в конкретний момент.

Згідно з пунктом 19 постанови №590, Казначейство здійснює платежі відповідно до визначеної черговості. Насамперед фінансуються потреби армії, виплати зарплат і соціальних допомог. Натомість капітальні ремонти та будівництво очікують на свою чергу. Через це найбільше від затримок потерпають громади, які мають значну кількість інфраструктурних проєктів.

Однією з ключових причин дефіциту експерт називає затримки міжнародної допомоги, надходження якої безпосередньо залежить від виконання Україною євроінтеграційних реформ.

"Не всі реформи, до яких прив'язане фінансування, хочуть підтримувати, бо частина з них складна і непопулярна. Наприклад, досі не ухвалена Антикорупційна стратегія на 2026-2030 роки (законопроєкт №15230-д), хоча це один із кроків для Ukraine Facility (багаторічна програма фінансової підтримки України від Європейського Союзу обсягом 50 млрд євро на 2024-2027 роки – Ред.)", – наголошує Слуцький.

Експерт також окреслив кілька основних ризиків, які затримки платежів створюють для економіки та міст.

Проблеми для підрядників і малого бізнесу. Компанії виконують роботи за власний кошт, виплачують зарплати працівникам, але потім тижнями чекають на оплату від держави чи місцевої влади. Для малого бізнесу це означає скорочення обігових коштів. Надалі підрядники можуть враховувати ризики затримок у вартості своїх послуг, що зробить бюджетні ремонти дорожчими.

Затримки державних програм підтримки. Через нестачу фінансування клієнти банків уже отримують повідомлення про затримки державної компенсації за програмою "5-7-9%". Також фіксуються окремі проблеми з виплатами в межах програми "єОселя".

Ризик продовження затримок до кінця року. Значну частину капітальних видатків перенесли на грудень 2026 року. Якщо надходження міжнародної допомоги не стабілізуються, проблеми з проведенням платежів можуть зберігатися до завершення року.

Невизначеність із фінансуванням у 2027 році. За оцінкою Міністерства фінансів, наступного року Україні знадобиться 52,5 млрд доларів зовнішнього фінансування. Із цієї суми станом на жовтень 32,6 млрд доларів залишалися незабезпеченими. Якщо дефіцит не вдасться покрити, найбільший тиск знову може припасти на місцеві видатки, ремонти та будівництво.

Що пропонують громади та як можна розв'язати проблему

Асоціація міст України закликає Кабінет міністрів забезпечити своєчасне проведення платежів за напрямами, критично важливими для громад. Виконавчий директор АМУ Олександр Слобожан наголошує, що місцеве самоврядування має отримати можливість розпоряджатися коштами, які вже перебувають на його рахунках.

"Повинна діяти постанова №590, громади мають мати можливість використовувати кошти на їх рахунках, як це було з початку повномасштабного вторгнення", – зазначив представник АМУ.

Міський голова Львова Андрій Садовий зі свого боку очікує від уряду та Міністерства фінансів запровадження зрозумілого й прогнозованого порядку проведення казначейських платежів.

"Ми розуміємо складність ситуації в державі та необхідність фінансування оборони. Водночас громади також мають свої зобов'язання – утримання критичної інфраструктури, виплата заробітних плат, підтримка військових, проведення ремонтів і підготовка до зими", – підкреслив він.

Ще одним важливим завданням залишається відновлення стабільного надходження міжнародної допомоги. Експерт ЦЕС Богдан Слуцький вважає, що своєчасне залучення зовнішнього фінансування могло б зменшити навантаження на державний бюджет. Водночас частина цих коштів залежить від того, чи виконує Україна взяті на себе зобов'язання перед міжнародними партнерами.

Відповідно, затримки з ухваленням необхідних реформ можуть гальмувати надходження допомоги. Це змушує уряд переносити заплановані видатки та обмежувати проведення платежів.

"Тобто складних рішень уникнути не виходить. Їх або ухвалюють вчасно і отримують пов'язане з ними фінансування, або відкладають, а потім шукають гроші на вже заплановані видатки. Другий шлях – це перерозподіл менш пріоритетних цивільних видатків. Але можливості такого перерозподілу не безмежні", – пояснює Слуцький.

Отже, громади очікують від центральної влади насамперед передбачуваного проведення казначейських платежів, своєчасної оплати енергоносіїв і можливості фінансувати послуги, без яких неможлива нормальна робота міст. Не менш важливими залишаються виконання зобов'язань перед міжнародними партнерами для отримання допомоги та врахування потреб місцевого самоврядування під час формування державних видатків.

Що означають затримки для країни

Бюджетні труднощі України мають об'єктивні передумови: війна та значні витрати на оборону потребують основної частини державних доходів. Водночас риторика прем'єр-міністра про безумовний пріоритет оборони фактично переводить дискусію про бюджетну політику в площину протиставлення армії та потреб громад. Однак від роботи місцевої інфраструктури також залежить життєдіяльність країни.

На затримки зовнішнього фінансування, яке, зокрема, покриває цивільні видатки, впливає і невиконання Україною частини зобов'язань перед міжнародними партнерами. Верховна Рада досі не ухвалила низку реформ, із якими пов'язане отримання допомоги. Унаслідок цього уряд змушений вручну визначати черговість платежів, що ускладнює планування місцевих бюджетів і посилює напруженість у відносинах між центральною та місцевою владою. Додатковим чинником залишаються підозри щодо можливого вибіркового підходу до проведення розрахунків.

Наслідки казначейських затримок відчувають не лише органи місцевого самоврядування. Вони безпосередньо стосуються повсякденного життя людей, адже можуть призводити до перебоїв у роботі комунальних служб і громадського транспорту, а також перешкоджати підготовці критичної інфраструктури до зимового періоду.

Корецький запевняє, що до кінця року держава матиме достатньо коштів для забезпечення Сил оборони. Водночас він визнає, що фінансування інших бюджетних напрямів залежить від надходження зовнішньої допомоги та рішень парламенту.

Гарантії фінансування армії мають важливе значення, однак вони не знімають питання про те, як уряд забезпечуватиме безперебійну роботу громад і критичної інфраструктури, якщо необхідні кошти не надходитимуть вчасно. Саме на нього центральна влада поки що не дала переконливої відповіді.