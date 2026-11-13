Омелян закликав уряд доручити ДАСУ перевірити обсяги виконаних робіт на дорогах

Уряд повинен повернути борги дорожним будівельникам після проведення відповідного аудиту обсягів та якості виконаних робіт Державною аудиторською службою України.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав колишній міністр інфраструктури Володимир Омелян. Так він відреагував на заклик до Кабміну від Національної асоціації дорожників України щодо погашення боргів перед галуззю.

На думку екс-міністра, після проведення відповідного аудиту, сума боргу могла б бути суттєво зменшена.

"У дописі наведено суму боргу у 20 млрд грн, з яких більшість – це захист обʼєктів енергетики. Звичайно, якщо роботи справді виконані за ринковими цінами, борги потрібно віддавати. Але, існує суттєвий ризик зловживань! Зумовлено це тим, що підрядні організації працюють у певних областях достатньо тривалий час, відповідно мають тісні і давні стосунки з керівниками замовників і представникам технічного нагляду. А, отже, можуть суттєво завищувати фактичні обсяги виконанних робіт і подавати ці завищені обсяги на Агентство відновлення. Тобто реальний борг держави може бути суттєво меншим", – написав Омелян.

За його словами, аби уникнути зловживань, уряду слід доручити Державній аудиторській службі України провести перевірку обсягів та вартосвиділення коштів і оплату виконаті виконаних робіт. "Відповідно, них робіт проводити виключно після отримання звіту ДАСУ", – додав він.

"Саме так ми робили в 2015, успадкувавши від Януковича "90% відремонтованої інфраструктури" і багатомільярдну заборгованість перед галуззю. Пане премʼєр-міністре, для цього необхідна єдина річ – протокольне доручення уряду. Бо з такою тенденцією скоро борг складе 30 млрд і далі буде збільшуватись в геометричній прогресії", – підкреслив екс-міністр.

Він також додав, що офіційний звіт правильно б було також опублікувати, "щоб громадськість мала можливість порівняти заявлені цифри і платники податків спали спокійно".