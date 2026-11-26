Нове підвищення тарифів "Укрзалізниці" може спричинити закриття підприємств – медіа

"Укрзалізниця" планує з 1 січня 2027 року підвищити тарифи на вантажні перевезення ще на 15%. Це буде вже друге зростання за пів року: з 1 серпня 2026-го тарифи збільшили на 30%. Але замість очікуваного прибутку компанія може отримати ще більше збитків, пише Forbes Україна.

УЗ пояснює необхідність нового підвищення критичним фінансовим становищем. Без індексації компанія прогнозує у 2027 році чистий збиток у 32 млрд грн і касовий розрив понад 44 млрд грн. Водночас попереднє підвищення вже не дало очікуваного ефекту. Серпнева індексація принесла УЗ 2,3 млрд грн замість запланованих 3,4 млрд грн, оскільки вантажообіг у серпні–вересні скоротився на 37,4%.

Експорт через припортові станції Одеської області у серпні впав на 96%, а загальний вантажообіг у серпні зменшився на 22% порівняно з червнем. Бізнес попереджає: нове подорожчання логістики може ще сильніше скоротити вантажну базу самої залізниці.

За оцінкою Центру транспортних стратегій, обсяги вантажних перевезень УЗ можуть скоротитися до 127 млн тонн у 2026 році проти 161 млн тонн торік. У 2027 році прогнозується лише часткове відновлення – до 149 млн тонн.

Найболючіше нові тарифи можуть вдарити по галузях, де логістика займає значну частину собівартості, пише видання. До прикладу, у добувній промисловості її частка сягає 40–60%. Представники галузі прямо попереджають: подальше подорожчання перевезень може призвести вже не просто до зростання витрат, а до зупинки окремих кар’єрів.

Схожа ситуація і в агросекторі, який, за словами представників бізнесу, уже працює в режимі виживання через багаторазове подорожчання логістики.

Особливо критичним питання є для гірничо-металургійного комплексу, який традиційно забезпечує близько 35–40% вантажообігу та доходів вантажного сегмента УЗ.

Позиція бізнесу полягає в тому, що підвищувати вартість залізничної логістики в умовах фактично заблокованих портів небезпечно: дорожчі перевезення знижують конкурентоспроможність української продукції, скорочують виробництво і, зрештою, саму вантажну базу залізниці. Таким чином, УЗ намагається закрити власний фінансовий дефіцит за рахунок чергового підвищення тарифів, однак бізнес попереджає про ризик зворотного ефекту: ще дорожча логістика може скоротити виробництво, експорт і перевезення – а разом із ними й доходи самої залізниці.