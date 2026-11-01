Блог | Не добивайте тих, хто ще тримається: держава хоче перекласти свої обов'язки на бізнес

Не добивайте тих, хто ще три...

Скасовуйте постанову №1092, чорт забирай!

У мене просте запитання до Кабінету Міністрів.

Ви взагалі розумієте, у якому стані сьогодні український бізнес?

Війна.

Руйнування.

Відсутність електроенергії.

Дефіцит кадрів.

Падіння купівельної спроможності.

Криза неплатежів.

Постійне зростання витрат.

Бізнес виживає. Саме виживає, а не розвивається.

І тут держава приходить із черговою постановою: облаштовуйте укриття, забезпечуйте безпечні простори. За власний рахунок.

Шановні, а ви нічого не переплутали?

Забезпечення безпеки громадян – це передусім обов'язок держави.

Саме для цього існують державні інституції, бюджети, податки, органи влади.

Завдання бізнесу – працювати. Створювати робочі місця. Виробляти товари та послуги. Платити зарплати. Сплачувати податки.

І саме з цих податків держава повинна, зокрема, фінансувати захист своїх громадян.

Ви можете ПОПРОСИТИ бізнес допомогти державі будувати й облаштовувати укриття.

Можете запропонувати співфінансування, податкові стимули, компенсації витрат.

Можете сісти за один стіл із підприємцями й домовитися.

І я переконаний, що багато хто допоможе.

Як допомагають армії та країні вже майже п'ять років. Я теж допомогу.

Але просити про допомогу й наказувати за власний кошт виконувати функції держави – це принципово різні речі.

Звісно, роботодавець повинен дбати про безпеку своїх працівників. Але це не означає, що держава може просто перекласти на нього фінансування інфраструктури цивільного захисту.

Ви хочете, щоб бізнес продовжував працювати, платив податки й утримував економіку?

Тоді перестаньте ставитися до нього як до бездонного гаманця, з якого можна нескінченно брати гроші на виконання державних обов'язків.

Скасуйте ці вимоги в нинішньому вигляді. Сядьте з бізнесом за стіл переговорів. Знайдіть спільне рішення.

Бо якщо бізнес остаточно зупиниться, не буде ні робочих місць, ні зарплат, ні податків.

І не буде за що будувати ваші укриття.

Безпека – відповідальність держави. Економіка – справа бізнесу.

Не плутайте ролі.

І не добивайте тих, хто ще тримається.