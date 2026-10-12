NAUDI звернулася до прем’єра з проханням не допустити зниження квоти бронювання для ОПК та організувати нараду за участі представників галузі

Національна асоціація оборонної промисловості України (NAUDI) звернулася до прем’єр-міністра Сергія Корецького з проханням не допустити скорочення квоти бронювання працівників оборонних підприємств. Асоціація, яка об’єднує понад 180 виробників оборонної продукції, також просить доручити Мінекономіки та Міноборони провести нараду за участі профільних об’єднань ОПК.

"Був змушений звернутися до прем’єр-міністра Сергія Корецького через недолугу спробу Міністерства економіки зменшити відсоток бронювання працівників ОПК", – заявив голова NAUDI Сергій Пашинський.

У зверненні від 12 жовтня асоціація застерігає, що скорочення бронювання може призвести до втрати дефіцитних фахівців, сповільнити розробку озброєння та відкласти запуск нових виробництв. За галузевою оцінкою, наведеною в листі, працівники ОПК становлять не більше 10% усіх заброньованих в Україні.

"Ті буквально декілька тисяч людей, які будуть розброньовані внаслідок таких дій, точно не вирішать проблеми мобілізації до Сил оборони, але однозначно підірвуть наші спроможності з постачання зброї та боєприпасів до війська. І однозначно ударять не тільки по обороноздатності, але і по економіці України", – зазначив Пашинський.

У зверненні NAUDI також наголосила, що Мінекономіки досі не виконало низки завдань, важливих для розвитку оборонної промисловості. Зокрема, асоціація вказує на відсутність законодавчих умов для експорту оборонної продукції, валютні обмеження, які перешкоджають закупівлі обладнання та створенню спільних підприємств з іноземними партнерами, а також на відсутність механізму страхування воєнних ризиків для виробників зброї.

"Прошу вас втрутитися у дане питання та не допустити ухвалення рішення, яке має усі ознаки диверсії проти національної безпеки та оборонних зусиль нашої держави", – звернувся Пашинський до прем’єр-міністра.

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Раніше NAUDI виступила проти⁠￼ проєкту постанови, який передбачає зниження квоти бронювання військовозобов’язаних працівників критично важливих підприємств ОПК зі 100% до 85%. Йдеться про запропоновану зміну, яку наразі не ухвалено.