Накопичення боргів на енергоринку загрожує його нормальній роботі та потребує системних рішень уряду — експерт

Накопичення заборгованості на енергетичному ринку України є наслідком системних проблем із ринковим ціноутворенням, вирішення яких потребує комплексних рішень уряду. Водночас влада не поспішає усувати причини виникнення боргів через складність таких рішень та можливі репутаційні втрати.

Про це заявив експерт з питань енергетики Геннадій Рябцев.

За його словами, під час повномасштабної війни ринки електроенергії та природного газу фактично втратили ринкові механізми роботи. Це створює проблеми з ціноутворенням та призводить до накопичення заборгованості.

"Тому одночасно з вирівнюванням цін потрібно отримати ринкові орієнтири цих самих цін, а не те, що, на жаль, у нас зараз відбувається на ринках природного газу і електричної енергії, які, на жаль, під час війни і за час війни фактично перестали бути ринками", – зазначив Рябцев.

Експерт наголосив, що проблема боргів потребує тривалої та складної роботи з усунення системних недоліків енергоринку. Водночас, на його думку, уряд не демонструє готовності займатися її вирішенням, оскільки необхідні зміни можуть негативно позначитися на його іміджі.

"І це не менша проблема, тому що вона породжує проблему заборгованості, з якою також поки що уряд нічого не хоче робити, тому що там потрібно вичищати ці авгієві стайні, і дуже потрібно вичищати довго, муторно і з великими втратами для власного іміджу", – підкреслив Рябцев.

Раніше член правління НЕК "Укренерго" Іван Юрик заявив, що накопичення боргів на балансуючому ринку електроенергії стримує інвестиції в нову маневрову генерацію, необхідну для стабільної роботи енергосистеми. За його словами, заборгованість водоканалів, шахт та споживачів на прифронтових територіях обмежує можливість компанії своєчасно розраховуватися з учасниками ринку