Блог | Мільярдний вибух інвестицій в AI: Хто перетворює медіа на автоматизовані заводи контенту

Незважаючи на страйки голлівудських профспілок минулих років, про вимоги яких вже всі забули, та спроби етичного регулювання AI для медіа, технології бурхливо розвиваються без будь-яких значних бар'єрів й обмежень. Сучасні студії, маркетологи та медіакорпорації все менше витрачають час та кошти на продакшн контенту людьми. Інвестори заливають мільярди доларів у платформи, які перетворюють створення та просування контенту на високомаржинальний бізнес.

Постійно зʼявляються нові рішення, але відчувається, що ринок зосереджується навколо кількох ключових гравців, які залучили колосальні кошти для створення професійних інструментів контенту.

Гігантом за обсягом залученого капіталу стала Luma AI. Компанія зібрала понад $1,07 млрд загального фінансування при оцінці більше $4 млрд. Основним інвестором тут виступив фонд Humain із Саудівської Аравії, а також Andreessen Horowitz, Amazon та AMD Ventures. Заснована у 2021 році фахівцями з нейронного рендерингу під керівництвом індійця, що живе у США, Аміта Джайна, компанія змінила правила гри у виробництві 3D-моделей. Голлівудські студії сплачують за підписку, оскільки здатність створювати фотореалістичні віртуальні локації колосально скорочує витрати на натурні зйомки, окуповуючи витрати на застосування нових технологій вже за перші кілька проєктів.

Jupiter Festival. Джерело: Фото Дениса Краснікова

Поруч із нею тримається Runway, яка залучила понад $1,05 млрд за оцінки в $5,3 млрд. Головним інвестором масштабного раунду Series E на $315 млн став General Atlantic, а серед акціонерів значаться Google, Nvidia та Salesforce Ventures. Проєкт, заснований чилійцем Крістобалем Валенсуелою, пропонує базові моделі генеративного відео, які стали стандартом для кінорежисерів. Телеканали та виробники реклами купують корпоративні ліцензії, знижуючи бюджети на створення концепт-кадрів у рази.

У сфері передового дубляжу та синтезу голосу першість утримує ElevenLabs із показником понад $1,2 млрд інвестицій та оцінкою у $22 млрд. Раунд Series D на $500 млн очолили Sequoia Capital, Andreessen Horowitz, ICONIQ Growth та NVentures. А у вересні 2026 р. відбулося ще одне залучення капіталу на суму $300 млн, яке очолили компанії Wellington Management і T. Rowe Price. Засновники цього вдалого стартапу родом з Польщі, що працювали у технологічних гігантах у Британії, Маті Станішевський і Пйотр Домбковський створили технологію, яка зберігає тональність голосів та природні емоції при перекладі мовами світу. Глобальні видавництва та подкастери сплачують за хвилини згенерованого аудіо, знижуючи витрати на локалізацію в декілька разів при зростанні міжнародної аудиторії, що додатково монетизує контент.

Jupiter Festival. Джерело: Фото Дениса Краснікова

Слідом іде Higgsfield AI, яка залучила понад $538 млн за кілька ключових раундів фінансування і досягла оцінки у $5,4 млрд. Останній раунд Series B на $400 млн очолив DST Global за участі Goldman Sachs Alternatives та Intel Capital. Засновник Алекс Машрабов, який народився в Узбекистані, та раніше продав свій стартап компанії Snap, створив потужний контент-оркестратор. Клієнти платформи купують інструменти для створення рекламних роликів, знижуючи знімальні витрати до мінімальної ціни підписки. Замикає групу найбільших важковаговиків Synthesia з інвестиціями понад $536 млн та оцінкою у $4 млрд. Раунд Series E на $200 млн очолив Google Ventures за участі Accel та Kleiner Perkins. Міжнародна команда розробила лідера у сегменті цифрових відеоаватарів. Понад 70 компаній зі списку FTSE 100 сплачують корпоративні підписки для створення навчальних матеріалів, скорочуючи виробничі бюджети на 98% порівняно зі звичайними зйомками. Серед проєктів із меншим, але ще значним фінансуванням від $100 млн виділяється Lightricks, яка залучила $335 млн від Insight Partners і Viola Group при оцінці понад $1,8 млрд. Її мобільні додатки допомагають творцям контенту редагувати фото й відео прямо на смартфоні, заощаджуючи на послугах дизайн-студій.

Jasper AI за поточними даними Crunchbase зібрала $131 млн за підтримки Bessemer Venture Partners і допомагає компаніям автоматизувати маркетинг. WSC Sports акумулювала $136 млн від Intel Capital для роботи зі спортивними лігами, де NBA та MLS сплачують відсоток від цифрових прав за миттєву генерацію хайлайтів. VideoVerse залучила $105 млн для аналітики відеопотоків, а Descript зібрала $101 млн за підтримки OpenAI Startup Fund, пропонуючи подкастерам текстове редагування аудіо, що прискорює монтаж як мінімум удвічі.

Jupiter Festival. Джерело: Фото Дениса Краснікова

На тлі традиційних локацій на кшталт Каліфорнії та Нью-Йорка американські медіа-професіонали все частіше дивляться на нові майданчики. Маямі прагне стати новим епіцентром світової медіа-індустрії, де нещодавно відбувся перший Jupiter Festival. Мета цієї події амбітна – перенести глобальний центр медіа, спорту та виробництва контенту в цю нову динамічну локацію, яка вже стала бізнес-столицею не тільки США, а й Центральної й Латинської Америки. Захід зібрав на минулому тижні понад 200 спікерів та 5000 лідерів індустрії з 90 країн. Серед ключових тем виділявся детальний аналіз минулого Чемпіонату світу з футболу. Значну частину матчів турніру приймав, зокрема, і сам Майамі. Учасники дискусій розбирали, як нові технології та медіа-платформи реагували на пікові навантаження під час трансляцій. Вони вивчали, як AI допомагав утримувати увагу мільярдів уболівальників. Сама Флорида вже стала одним із небагатьох місць, де регулярно відбуваються змагання практично з усіх популярних видів спорту, таких як баскетбол, футбол, американський футбол, теніс, хокей, бейсбол, гольф, Формула 1, проводяться масові спортивні змагання з марафону, пляжного волейболу та інших подій майже щотижня протягом всього року.

Jupiter Festival. Джерело: Фото Дениса Краснікова

Отже, коли Ви наступного разу будете дивитись коментар своєї улюбленої спортивної зірки на провідних каналах, то не факт, що це було насправді, а, можливо, через її завантаженість підготовкою до змагань матеріал готувала її команда відеопрофесіоналів, частина з яких взагалі не живі люди, а лише AI-агенти. А профілі спортсмена у соцмережах – це справжній контент-завод, що конкурує з іншими у частоті виходу контенту та монетизації.