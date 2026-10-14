Контрольований експорт газу принесе державі більше валюти, податків і рентних платежів – АГКУ

Дозвіл приватним газовидобувним компаніям експортувати частину власного газу дасть державі додаткову валютну виручку, збільшить надходження до державного та місцевих бюджетів і може підтримати подальше нарощування українського видобутку.

Про це повідомила Асоціація газовидобувних компаній України, коментуючи рішення про відкриття контрольованого експорту до 15% газу приватного видобутку.

"Держава отримає збільшення надходжень валюти в країну та податків до державного й місцевого бюджетів", – наголосили в Асоціації. Окремий фінансовий ефект для бюджету дасть рента. Компанії, які продаватимуть газ за кордон, повинні будуть доплачувати рентні платежі за експортовані обсяги з прив’язкою до вищих європейських цін. Тобто частина додаткового доходу від зовнішнього ринку напряму повертатиметься державі у вигляді податків. Ще одна вигода – підтримка власного видобутку. Експортна виручка може спрямовуватися на відновлення пошкоджених російськими атаками об’єктів, їхній фізичний захист, нове буріння та геологорозвідку. Для держави це означає збереження і потенційне збільшення українського ресурсу та відповідних податкових надходжень у майбутньому.

При цьому механізм залишається обмеженим: приватні компанії зможуть експортувати до 15% газу, видобутого у попередньому місяці, а продаватиметься ресурс через відкриті біржові торги лише з 1 березня до 30 листопада.

"Важливо, що експорт буде здійснюватися під повним контролем держави і, у випадку кризової ситуації, буде оперативно зупиненений", – зазначили в АГКУ. В Асоціації також вважають, що рішення посилює позиції України на європейському газовому ринку: за низьких запасів у європейських сховищах український ресурс може стати додатковим фактором стабільності для ЄС.

Раніше Кабінет Міністрів дозволив приватним газовидобувним компаніям експортувати до 15% власного щомісячного видобутку. Механізм передбачає пріоритет внутрішнього ринку та можливість оперативно припинити експорт у разі загрози дефіциту чи енергетичній безпеці.