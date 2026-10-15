Контрольований експорт газу дасть Україні додатковий ресурс на оборону і збереже власний видобуток, – Омельченко

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Контрольований експорт надлишкового українського газу може дати державі додатковий фінансовий ресурс на захист газовидобувної галузі та обороноздатність, водночас підтримавши власний видобуток без ризиків для забезпечення внутрішніх споживачів.

Про це заявив директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко

"Тепер приватні газовидобувні компанії зможуть експортувати український газ – але виключно за умови відсутності попиту на внутрішній біржі", – зазначив Омельченко.

Механізм передбачає жорсткі обмеження: приватні компанії зможуть продавати за кордон не більше 15% власного щомісячного видобутку і лише з 1 березня до 30 листопада. Взимку – з 1 грудня до 28 лютого – експорт буде повністю заборонений.

Кошти від зовнішніх продажів мають спрямовуватися на захист газовидобувних підприємств від російських атак та зміцнення обороноздатності України. Водночас можливість реалізовувати надлишковий ресурс має підтримати сам український видобуток і зменшити ризик його скорочення

Запаси газу вже перевищують необхідні орієнтири. У підземних сховищах накопичено майже 15,8 млрд кубометрів – на 2,6 млрд більше мінімально необхідного показника та на 1,2 млрд більше цільового прогнозованого рівня.

"Так, внутрішні потреби України залишаються абсолютним пріоритетом. Поточний баланс газу на 2026/2027 роки показує, що країна повністю забезпечена на осінньо-зимовий період", – наголосив Омельченко.

Ще один запобіжник – право держави оперативно припинити експорт, якщо через атаки, падіння видобутку або інші фактори виникнуть ризики для внутрішнього ринку.

"У разі найменшої загрози дефіциту чи виникнення кризової ситуації на внутрішньому ринку, постачання за кордон буде негайно припинено", – зазначив експерт.

Раніше в Асоціації газовидобувних компаній України наголошували, що контрольований експорт дасть державі додаткову валютну виручку та більші податкові надходження, а видобувникам – кошти на відновлення після російських атак, захист об’єктів і нове буріння.