Хто купує ОВДП: портрет українського інвестора від Sense Bank

Sense Bank проаналізував інвестиційну активність майже 19 тисяч своїх клієнтів, які купували облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) протягом останніх трьох місяців. Дослідження допомогло визначити портрет українського інвестора: хто найчастіше обирає державні облігації, у якому віці починає інвестувати, у яких регіонах проживає та яким каналам для придбання ОВДП надає перевагу.

Типовий інвестор – віком 30–50 років

Найбільшу частку серед покупців ОВДП становлять клієнти віком від 30 до 50 років – майже 59% від загальної кількості. Ще близько 25% інвесторів – люди віком від 51 року. Водночас інструментом цікавиться і молодь: на клієнтів віком 18–30 років припадає майже 16%.

Серед покупців ОВДП чоловіків більше, ніж жінок: 62% проти 38%.

Де живуть українські інвестори

Найбільше клієнтів, які купували ОВДП, проживають у Київській області – 35% від загальної кількості інвесторів. Далі за активністю йдуть Львівська область (10%), Дніпропетровська (8%) та Харківська (7%). Ще близько третини інвесторів розподілені між іншими регіонами України. Цікаво, що державні облігації купують не лише в Україні: близько 1,6% клієнтів Sense Bank здійснювали інвестиції в ОВДП, перебуваючи за кордоном.

Купівля ОВДП онлайн

Більшість клієнтів Sense Bank, які купували ОВДП, обирали для цього застосунок Sense SuperApp – на нього припадає 60% покупок. Ще 40% – на сервіс Дія.

"Ми прагнемо зробити інвестування в державні облігації максимально простим і зручним для наших клієнтів. У Sense SuperApp придбати ОВДП можна цілодобово, без комісії та відвідування відділення. Крім того, користувачі можуть в одному застосунку управляти своїм інвестиційним портфелем, відстежувати нараховані відсотки, прогнозований дохід та історію операцій. Це дозволяє не лише зручно інвестувати, а й контролювати свої вкладення на кожному етапі", – зазначає Олександр Куцовський, начальник Управління ринків капіталу Sense Bank.

84% клієнтів банку, які купували ОВДП протягом серпня-листопада, обслуговуються в банку понад рік. Водночас інтерес до державних облігацій як інструменту інвестування продовжує зростати.