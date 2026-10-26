Інвестиції в ОВДП без комісії: Sense Bank розповів, як змінюються портфелі клієнтів

Клієнти Sense Bank продовжують інвестувати в державні облігації, найбільшу частку серед яких зберігають гривневі ОВДП. Станом на 1 жовтня 2026 року загальний обсяг портфеля облігацій внутрішньої державної позики клієнтів банку становив 20,18 млрд грн у гривневому еквіваленті, з яких 71,7% припадало на папери в національній валюті.

Така структура відповідає загальноринковій тенденції. В Україні гривневі ОВДП також переважають у портфелях фізичних осіб – їхній обсяг становить 102,59 млрд грн, або 61,1% загального портфеля. Водночас найактивніше зростає частка облігацій у євро, яка за останній рік збільшилася з 4,7% до 8%.

Схожу динаміку фіксують і в Sense Bank. Від початку 2026 року кількість гривневих ОВДП у портфелях клієнтів збільшилася на 27,4%, доларових – на 14,5%, а найвищі темпи зростання продемонстрували єврові облігації – 41,2%.

"Підвищення інтересу до облігацій у євро пов’язане, по-перше, із прагненням диверсифікувати інвестиції, а по-друге – із браком ОВДП, номінованих у доларах США, та суттєвим зниженням дохідності таких облігації. Водночас гривневі ОВДП зберігають лідерські позиції. Для інвестора важливо оцінювати не лише дохідність, а й валютні ризики та горизонт інвестування", – зазначає Олександр Куцовський, начальник Управління ринків капіталу Sense Bank.

ОВДП залишаються одним з інструментів збереження та інвестування коштів, який дає можливість отримувати дохід і водночас підтримувати державу. Кошти від їх розміщення спрямовуються на фінансування потреб державного бюджету, зокрема оборони та безпеки країни.

У Sense Bank придбати державні облігації за власні кошти можна без комісії – повністю онлайн у мобільному застосунку Sense SuperApp. Купівля доступна цілодобово, а клієнти можуть самостійно обирати доступні випуски ОВДП, купувати та продавати облігації, а також управляти інвестиційним портфелем без відвідування відділення банку.