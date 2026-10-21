Інвестиції бізнесу в енергонезалежність можуть окупитися за 2,5–3 роки, – Коваленко

Інвестиції українського бізнесу в сонячні електростанції та промислові системи накопичення енергії можуть окупитися за 2,5–3 роки. Водночас близько 30% середніх і великих компаній в Україні вже забезпечили собі енергонезалежність.

Про це заявив CEO D.Solutions Сергій Коваленко під час конференції Forbes "Енергія бізнесу".

За словами Коваленка, сонячні електростанції та промислові системи накопичення енергії стають для українського бізнесу не лише способом захиститися від відключень світла, а й інструментом для отримання додаткового доходу.

Наразі такі проєкти можуть окупитися за 2,5–3 роки, хоча раніше стандартним терміном окупності інвестицій в енергетиці вважали 10–12 років.

За оцінками D.Solutions, близько 30% середніх і великих українських компаній уже забезпечили собі енергонезалежність. Ще приблизно третина зробила перші кроки в цьому напрямі, тоді як решта лише обирає відповідні рішення.

Коваленко зазначив, що бізнес поступово переходить від використання генераторів для забезпечення резервного живлення до комплексних енергетичних рішень, які дозволяють зменшувати витрати на електроенергію протягом усього року.

"Ми як постачальник переходимо від продажу електроенергії до моделі Energy-as-a-Service. Ми постачаємо бізнесу електроенергію, на основі даних про споживання можемо спроєктувати власну генерацію, профінансувати її встановлення, а також управляти нею для клієнта. Тому тим, хто ще не визначився, раджу дивитися на енергонезалежність через призму енергоефективності: як скоротити споживання і як оптимізувати ціну", – підсумував Сергій Коваленко.

Раніше D.Solutions запустила у платформі YASNO Power безкоштовну функцію "Автопілот", яка допомагає зменшувати витрати на електроенергію та зберігати необхідний заряд домашньої батареї на випадок відключень.