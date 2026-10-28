Геращенко про Держбюджет на 2027 рік: Рада ухвалила бюджет катастрофи

Співголова фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко після ухвалення у першому читанні проєкту Держбюджету на 2027 рік заявила, що це бюджет бідності і катастрофи. Як відомо, фракція "ЄС" вимагала 515 млрд грн замість нецільових витрат спрямувати на потреби ЗСУ. Однак бюджетний комітет не врахував жодної поправки.

"Щойно 239 народних депутатів проголосували в першому читанні за бюджет. Вчора ми стали свідками безпрецедентного явища в українському парламенті, бо самі "слуги", правляча партія критикували цей бюджет, характеризуючи його словами, що це бюджет бідності, бюджет неадекватності, що це бюджет катастрофи, що це бюджетний провал. І робили це на рівні голів комітетів, профільних, зокрема і соціального комітету", – сказала Геращенко.

"На жаль, не прийнята жодна поправка "Європейської солідарності", а мова йде про 515 мільярдів гривень, які ми знайшли з непрофільних статей бюджету. І мова йде не тільки про пропагандистський марафон", – сказала депутатка.

"Навіть самі "слуги" визнають, які потім голосували за цей бюджет, що є колосальний розрив між зарплатами. Одне – це прокурори, ДБР, це наглядові ради державних підприємств збиткових, які отримують сотні мільйонів гривень на місяць. В цей час, коли 99% українців залишаються сьогодні за межею бідності", – говорить Геращенко.

"В цьому бюджеті залишається 5 мільярдів на так звану "Тисячовесну", і йдуть вони не на підтримку маленьких проєктів бібліотек, музеїв в районних центрах, які, до речі, не встигли навіть евакуювати, а підуть знову таки на позитивних блогерів Банкової. Найстрашніше, що в цьому бюджеті вбивається децентралізація. Там намагаються обібрати місцеві громади, на які перекладають нові видатки. Це і школи, і садочки, і лікарні. І тому наша фракція сьогодні підтримала те, щоб збільшено було ПДФО, яке залишається в регіонах", – сказала Геращенко.

"Тепер медицина. 7 років ця влада не переглядає пакети Національної служби здоров’я України. І тому лікарі у нас отримують 20 тисяч, отримує 12 тисяч медсестра, 8 тисяч санітарка. Молодь не хоче після завершення медуніверситетів йти в медичні заклади. І якщо ми не переглянемо пакети НСЗУ, ми втратимо галузь. Така сама дуже важка ситуація в освітній галузі", – констатує депутатка.

"Європейська солідарність" просто заблокує прийняття бюджету, якщо там не буде прийнято доручення, сьогодні проголосоване до уряду, підняття грошового забезпечення військовослужбовцям. Якщо там не буде переглянуто ставлення до регіонів і збільшення ПДФО до 64% громадам. Якщо там не буде переглянуто зарплати освітянам в культурній сфері, бо бібліотекарі зараз отримують 5 тисяч гривень зарплати. Якщо не буде поваги до регіонів, які сьогодні відповідають за всі видатки", – попередила співголова фракції.

Як відомо, "Європейська солідарність" вимагає вилучити з проєкту Держбюджету на 2027 рік всі популістські і корупційні статті витрат. Натомість вивільнені кошти мають йти виключно на оборону і зміцнення ЗСУ. За словами лідера партії Петра Порошенка, перерозподіл нецільових видатків дасть змогу додатково спрямувати на армію щонайменше пів трильйона гривень.

"Наші вимоги конкретні: щонайменше 500 мільярдів гривень додаткового ресурсу військовим, на закупівлю зброї, оборонних технологій; 30 відсотків грошей військового ПДФО – безпосередньо бригадам. Індексація грошового забезпечення; захист енергетики й економіки; скасування непріоритетних і пропагандистських витрат; виконання європейських зобов’язань і відновлення довіри союзників", – зазначає Порошенко.