Енергетика, дороги та мости: Федоров окреслив пріоритети Агентства відновлення

Завершення будівництва захисту енергетичних об’єктів, підготовка до наступного опалювального сезону, відновлення дорожньої інфраструктури та реалізація масштабних проєктів із перспективою на три-п’ять років.

Голова Агентства відновлення та розвитку інфраструктури Іван Федоров окреслив пріоритетні напрями роботи відомства.

Одним із першочергових завдань залишається завершення будівництва захисних споруд на об’єктах енергетичної інфраструктури. Федоров особисто відвідує будівельні майданчики, щоб оперативно вирішувати проблемні питання та пришвидшувати виконання робіт.

Водночас Агентство вже розпочинає підготовку до наступного опалювального сезону. З огляду на те, що будівництво об’єктів триває від шести до восьми місяців, відкладати початок робіт до весни не можна.

"Нам потрібно починати це зараз, щоб встигнути до наступного опалювального сезону", – наголосив Федоров.

Окремим напрямом роботи Агентства є забезпечення стійкості критичної інфраструктури столиці. Зокрема, вже розпочато роботи із захисту об’єктів водопостачання. Серед пріоритетних завдань також децентралізація теплопостачання.

Ще один важливий напрям – дорожня інфраструктура. Наразі перед Агентством стоїть два завдання: забезпечити належний стан автошляхів у зимовий період та сформувати план ремонтних робіт на наступний рік.

Паралельно з вирішенням нагальних питань Агентство розпочинає реалізацію довгострокових інфраструктурних проєктів. Серед них – будівництво мостів. За словами Федорова, вже стартувала робота над кількома стратегічними проєктами, розрахованими на найближчі три-п’ять років. Їхні деталі очільник Агентства обіцяє оприлюднити згодом.

"Тож 80% – це умовно поточні справи, які ми вирішуємо, але на 20% ми намагаємося говорити про майбутнє", – підсумував Іван Федоров.