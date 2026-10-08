Джордан Белфорт онлайн та фуршет у трьох містах: 23 жовтня у Києві, Львові та Дніпрі відбудеться FOREX 2026 UKRAINE

23 жовтня у Києві, Львові та Дніпрі одночасно відбудеться FOREX 2026 UKRAINE – "Форекс 2026 – головна фінансова подія року". Початок – о 17:00.

Однією з головних особливостей події стане онлайн-виступ Джордана Белфорта – відомого американського підприємця, колишнього біржового брокера та автора мемуарів, що стали основою фільму "Вовк з Волл-стріт". Гості у трьох містах зможуть долучитися до його виступу в межах єдиної програми. Але FOREX 2026 UKRAINE – це не лише виступ міжнародного спікера. Організатори підготували для гостей повноцінну неформальну програму з безкоштовним фуршетом, червоною ікрою, алкогольними напоями та різноманітними частуваннями. Також передбачена розважальна частина та можливість поспілкуватися у невимушеній атмосфері.

Організатори називають FOREX 2026 UKRAINE однією з наймасштабніших фінансових зустрічей осені та роблять ставку на формат, який суттєво відрізняється від традиційних бізнес-конференцій. Тут фінансова тематика поєднається з розважальною програмою, світською атмосферою та спілкуванням.

Головний спікер – Джордан Белфорт, відомий у всьому світі як "Вовк з Волл-стріт". Його історія отримала широку популярність після виходу однойменних мемуарів та їхньої екранізації Мартіном Скорсезе з Леонардо Ді Капріо в головній ролі.

Джордан Белфорт, відомий у в... Джерело: особистий архів Розгорнути

Водночас біографія Белфорта має і суперечливу сторінку: у 1990-х роках він керував брокерською компанією Stratton Oakmont, був засуджений у США за фінансові злочини та відбув покарання.

Після цього Белфорт побудував нову професійну кар'єру як автор, консультант і тренер із продажів та переговорів. Він розробив власну систему Straight Line – методику продажів і переконання, яку сьогодні просуває на міжнародному рівні. Белфорт консультував понад 50 публічних компаній і працював із брендами, серед яких Toyota, IBM, Ford, Sony та Wells Fargo.

Його книги також отримали міжнародне визнання. Видавництво Simon & Schuster називає Белфорта автором двох міжнародних бестселерів – The Wolf of Wall Street та Catching the Wolf of Wall Street, які були видані більш ніж у 40 країнах. Особливість FOREX 2026 UKRAINE полягає і в її географії: одна програма одночасно відбудеться у трьох містах – Києві, Львові та Дніпрі. Учасники зможуть не лише почути міжнародного спікера онлайн, а й провести вечір у компанії однодумців, насолодитися частуваннями та розважальною програмою.

За задумом організаторів, саме поєднання Джордана Белфорта, онлайн-трансляції, фуршету з червоною ікрою та алкоголем, розважальної програми й одночасної присутності трьох українських міст має зробити FOREX 2026 UKRAINE подією, яка відрізняється від традиційних фінансових форумів. Квитки на FOREX 2026 UKRAINE доступні через сервіс Karabas.