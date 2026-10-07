ДТЕК виготовив 10 комбайнів та 1,5 млн запчастин для підготовки шахт до зими
Підготовка до зими потребує...
Джерело: ДТЕК
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Машинобудівники ДТЕК Енерго за дев’ять місяців 2026 року виготовили та відремонтували понад 1,2 тисячі одиниць гірничо-шахтного обладнання, щоб забезпечити потреби українських шахт напередодні опалювального сезону.
Про це повідомили в ДТЕК.
"За підсумками січня–вересня 2026 року вони виготовили та відремонтували понад 1,2 тисячі одиниць гірничо-шахтного обладнання, а також випустили близько 1,5 млн запчастин і комплектуючих. Серед виготовленого обладнання – 10 нових прохідницьких та очисних комбайнів, а також чотири електродвигуна", – йдеться в ньому
Як зазначив генеральний директор ДТЕК Енерго Олександр Фоменко, підготовка до зими потребує злагодженої роботи шахтарів, енергетиків, ремонтників та машинобудівників.
"Наші машинобудівники не лише виготовляють і ремонтують обладнання, а й тестують нові технічні рішення, перевіряють їхню дієздатність в реальних виробничих умовах. Ми розуміємо, наскільки високою є ціна надійності взимку, тому кожен робить максимум, щоб пройти опалювальний сезон підготовленими та підтримати надійнішу роботу енергетики попри всі виклики війни", – зазначив Фоменко.
Нагадаємо, за підсумками 2025 року ДТЕК Ріната Ахметова інвестував у підтримку українського вуглевидобутку 6,7 млрд грн, а за попередні три роки (2022-2024) – понад 18 млрд грн.
Кошти були спрямовані на проведення та ремонт гірничих виробок, оснащення лав і підтримку виробничих потужностей шахт.
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