ДТЕК продовжує інвестувати в розвиток української енергетики попри російські атаки

Україна фактично створює нову енергосистему в умовах повномасштабної війни, одночасно відновлюючи пошкоджені російськими атаками об’єкти та розвиваючи нові енергетичні потужності.

Про це заявив директор зі стратегії ДТЕК Іван Гелюх.

За його словами, попри зміни в тактиці російських атак, мета ворога залишається незмінною – знищення української енергосистеми. Водночас енергетичні компанії адаптуються до нових викликів та продовжують розвивати енергетичну інфраструктуру країни.

"Всі ці роки, з початку повномасштабного вторгнення, ми, по суті, будуємо нову енергосистему в країні. Так, щось вдається краще, щось менше, але ми будуємо нову енергосистему. І те, що відбувається, – це унікально для Європи", – наголосив Гелюх.

Він пояснив, що українські енергетики змушені одночасно вирішувати два завдання: відновлювати пошкоджене обладнання для забезпечення поточних потреб споживачів та будувати нові потужності для майбутнього.

Гелюх підкреслив, що ДТЕК продовжує інвестувати у відновлення та розвиток української енергетики. Зокрема, компанія розвиває відновлювану енергетику, системи зберігання електроенергії та нову маневрову генерацію.

За його словами, принципова позиція акціонера ДТЕК Ріната Ахметова полягає в тому, щоб не відкладати будівництво нових енергетичних потужностей до завершення війни.

Раніше генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко закликав міжнародних інвесторів інвестувати в енергетичний сектор України.