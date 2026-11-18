D.Solutions пропонує бізнесу встановлення сонячних електростанцій без власних інвестицій

Термін договору може становити до 10 років.

Компанія D.Solutions, яка працює під брендом YASNO, пропонує підприємствам фінансування сонячних електростанцій без початкових інвестицій, а також систем накопичення енергії з авансовим внеском від 20%.

Про це йдеться в повідомленні компанії.

Зазначається, що за моделлю PPA компанія повністю фінансує встановлення сонячної електростанції на об’єкті підприємства. Бізнес сплачує лише за вироблену електроенергію, вартість якої може бути на 25% нижчою за ринкову з урахуванням тарифів. Економію підприємство отримує вже з першого місяця роботи станції.

При цьому D.Solutions бере на себе обслуговування обладнання, цілодобовий моніторинг та ризики, пов’язані з погодними умовами й поломками. Термін договору може становити до 10 років, після чого сонячна електростанція переходить у власність підприємства.

Для встановлення систем накопичення енергії компанія пропонує модель ЕСКО, за якою фінансує до 80% вартості обладнання. Початковий внесок бізнесу становить від 20%, а термін договору починається від 6 років. Використання накопичувачів дозволяє підприємствам економити, заряджаючи батареї в години дешевої електроенергії та використовуючи її в періоди високих цін.

У D.Solutions наголосили, що умови фінансування та параметри обладнання визначаються індивідуально відповідно до потреб підприємства. Такі рішення дозволяють бізнесу скорочувати витрати на електроенергію та зменшувати залежність від коливань ринкових цін.

Раніше YASNO Power розширив функціональність системи управління енергообладнанням для бізнесу. Тепер клієнти можуть бачити прогноз роботи своїх енергоустановок, а також погодинні ціни на ринку "на добу наперед" (РДН) в одному інтерфейсі.