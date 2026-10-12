Частковий експорт газу відкрили в обсягах, менших за один зимовий день споживання, – Свищо

Дозволені обсяги експорту українського газу настільки невеликі, що навіть максимальні поставки до кінця року не створять ризику для проходження зими.

Про це заявив аналітик ринку природного газу ExPro Consulting Михайло Свищо.

За його словами, приватним компаніям дозволили експортувати до 15% власного видобутку. За оцінками ExPro, за нинішніх обсягів це близько 50 млн кубометрів газу на місяць.

"Навіть якщо всі приватні компанії експортують 15% свого видобутку, це близько 100 млн кубометрів газу за два місяці, що менше, ніж Україна споживає за один холодний день взимку", – пояснив Свищо

При цьому запаси у підземних сховищах уже становлять близько 15,9 млрд кубометрів – більш ніж на 1 млрд кубометрів вище урядової цілі на опалювальний сезон. Саме надлишок у комерційному сегменті, падіння промислового споживання та потреба видобувників у коштах на ремонти й нове буріння стали серед причин часткового відкриття експорту.

"Накопиченого газу та поточного видобутку вистачить для проходження зими навіть з урахуванням такого експорту", – наголосив аналітик.

Водночас механізм залишається жорстко контрольованим. Обсяг для кожної компанії щомісяця визначатиме Оператор ГТС на основі фактичного видобутку, а сам газ продаватиметься через біржу.

"У такому разі, чи загалом у разі будь-яких загроз, передбачено механізм швидкої зупинки експорту газу", – зазначив Свищо, коментуючи можливі нові російські удари по видобутку

Як повідомило Міністерство енергетики у себе на сайті, експорт здійснюватиметься лише з 1 березня до 30 листопада календарного року. У період з 01 грудня до 28 лютого експорт природного газу не здійснюватиметься. Міненерго зазначає, що кошти від експорту компаніями спрямовуватимуться на захист підприємств газовидобувної галузі від російських атак та зміцнення обороноздатності України.