Частковий експорт газу принесе державі понад 800 млн грн ренти – АГКУ

Продаж 83 млн кубометрів українського газу за кордон забезпечить понад 800 млн грн рентних платежів. Із цієї суми більше 600 млн грн становитимуть саме додаткові нарахування, пов’язані з експортом.

Про це повідомила Асоціація газовидобувних компаній України.

За правилами оподаткування, видобувники, які продають газ за кордон, повинні доплачувати ренту за експортовані обсяги з прив’язкою до європейських цін.

"Відтак, загальна сума сплаченої ренти за 83 млн кубометрів газу, який буде поставлений протягом листопада-грудня 2026 року, становитиме більше 800 млн грн, з яких понад 600 млн грн – це додаткові нарахування ренти за експорт", – зазначили в АГКУ.

Раніше аналітик ExPro Consulting Михайло Свищо зазначав, що навіть максимальний дозволений обсяг експорту за два місяці є меншим, ніж Україна споживає за один холодний зимовий день.