Брухт має продаватися лише через відкриті аукціони, і без винятків для державних підприємств, – Забловський

Продаж металобрухту має відбуватися виключно через відкриті електронні аукціони, а правила мають бути однаковими для всіх учасників ринку.

Про це заявив Андрій Забловський, коментуючи ініціативу Міністерства економіки щодо відкриття експорту брухту через механізм аукціонів.

За його словами, будь-які преференції, закриті процедури або винятки для окремих держкомпаній при реалізації стратегічної сировини руйнують конкуренцію та створюють нерівні умови.

"Брухт має реалізуватися виключно через відкриті, прозорі електронні аукціони за ринковими цінами для всіх учасників без винятків", – наголосив Забловський.

На його думку, саме конкурентні торги дають можливість отримати максимальну ринкову ціну за лоти і, відповідно, збільшити надходження до бюджету.

Окремо він звернув увагу на проблему дефіциту сировини для української металургії. За його словами, неконтрольований експорт брухту традиційно створював ризики для внутрішнього ринку, тому експортне мито має залишатися інструментом захисту внутрішнього споживання. Забловський наголосив, що в умовах війни це питання набуває особливого значення, адже українські металургійні підприємства працюють під обстрілами, зберігають робочі місця та сплачують податки.

Серед ключових рішень він назвав законодавчу синхронізацію правил продажу брухту державними та комунальними підприємствами через публічні торги. Також необхідно зберегти баланс між експортом і внутрішнім споживанням, та стимулювати розвиток вітчизняного ринку заготівлі брухту.

"Прозорі правила, однакові умови для всіх учасників і контрольований експорт дозволять одночасно підтримати бюджет, внутрішній ринок брухту та майбутнє відновлення української металургії", – резюмував експерт.

Як відомо, наразі Мінекономіки критикують за механізм, який відомство пропонує для старту продажів брухту. Зокрема, у відомстві зараз обговорюється стартова ціна у €27 за тонну. Але, якщо квота продаватиметься по такій ціні, бюджет отримає лише €5,4 млн, а надприбуток трейдерів зросте майже утричі – до €17,2 млн, порахували у GMK Center. Водночас, при стартовій ціні €80 за тонну бюджет може отримати близько €16 млн, а надприбуток експортерів становитиме близько €6,6 млн.