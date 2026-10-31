Борги на енергоринку зрештою оплачують усі українці через ціни на товари та послуги, – Євстігнєєва

Накопичення боргів на українському ринку електроенергії загрожує подальшій інтеграції з європейським енергоринком. Без вирішення проблеми неплатежів Україна ризикує повторити ситуацію після реформи 2019 року, коли перехід до нової моделі ринку не зупинив зростання заборгованості.

Про це заявила голова Української асоціації відновлюваної енергетики Ольга Євстігнєєва.

"Так, не розв’язавши боргової проблеми, ми не зможемо нормально інтегруватися в ринок ЄС. Це ще одне складне завдання. Зараз його часто пояснюють соціальними обставинами: когось не можна примусити платити, когось не можна відключити. Але всередині країни все одно доведеться навести лад, щоб борги не накопичувалися", – наголосила Євстігнєєва

За її словами, накопичення заборгованості пов’язане не лише із соціальними обставинами, а й із політичними інтересами. Практика списання боргів споживачам, які не оплачують електроенергію, не стимулює їх надалі виконувати свої фінансові зобов’язання.

"За цими боргами стоять і політичні інтереси. У певний момент треба зробити вибір: чиї інтереси ми обслуговуємо і як це позначається на державі та енергетичному ринку. Якщо людина або підприємство не платить, а потім борг списують, це не створює мотивації платити надалі", – пояснила експертка.

Раніше керівник енергетичних програм Українського інституту майбутнього Андріан Прокіп заявляв, що борги на балансуючому ринку залишають енергетичні компанії без коштів, необхідних для відновлення пошкоджених потужностей, та стримують розвиток нової генерації. За даними ExPro, станом на кінець вересня 2026 року заборгованість НЕК "Укренерго" перед учасниками балансуючого ринку сягнула 36,7 млрд грн.