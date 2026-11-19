Борг "Укренерго" перед "Центренерго" становить близько 1,5 млрд грн, – Ісаченко

Заборгованість НЕК "Укренерго" перед ПАТ "Центренерго" за роботу на балансуючому ринку електроенергії становить близько 1,5 млрд грн. Через несвоєчасні розрахунки компанія змушена балансувати між участю в цьому сегменті ринку та продажем електроенергії за двосторонніми договорами, які забезпечують більш передбачувані надходження.

Про це заявив генеральний директор ПАТ "Центренерго" Сергій Ісаченко.

"Але робота на балансуючому ринку має сенс, лише коли її вчасно оплачують. Заборгованість Укренерго перед компанією за роботу на балансуючому ринку становить близько 1,5 млрд грн", – зазначив Ісаченко.

За його словами, попри проблему заборгованості, участь "Центренерго" в балансуванні енергосистеми суттєво зросла. За вісім місяців частка продажів компанії на балансуючому ринку збільшилася з 1,3% до 17,2%. Це свідчить про те, що диспетчер дедалі частіше залучає потужності компанії для швидкого реагування на потреби енергосистеми.

Водночас несвоєчасна оплата такої роботи створює фінансові труднощі для компанії, яка власним коштом фінансує відбудову пошкоджених енергетичних об’єктів та їх відновлення після нових російських атак.

"Тому ми тримаємо баланс між балансуючим ринком і двосторонніми договорами на біржі, які дають передбачувані гроші. Для компанії, яка сама фінансує відбудову, а тепер і відновлення після нових ударів, це принципово", – підкреслив Ісаченко.

Раніше директор з міжнародного співробітництва та інвестицій АТ "КІЕП" Вячеслав Іваніцький заявив, що хронічні борги "Укренерго" на балансуючому ринку залишаються одним із головних бар’єрів для залучення інвестицій у нову генерацію та системи накопичення енергії.