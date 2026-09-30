Бізнес-партнерів Коломойського та Боголюбова позбавили контролю над "Боріважем"

На Одещині компанію Сергія Фролова, бізнес-партнера Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова, позбавили контролю над морським терміналом "Боріваж", який вона майже два тижні відмовлялася повертати законному власнику – ТОВ "Агротермінал Логістік" – всупереч рішенню суду.

Про це повідомляє видання RegioNews із посиланням на прес-службу ТОВ "Агротермінал Логістік".

Підставою стало рішення Господарського суду міста Києва від 30 червня 2026 року у справі №910/11034/24 (910/14853/25). Суд визнав недійсним договір оренди №112 від 1 серпня 2024 року, за яким комплексом користувалося ТОВ "Термінал "Боріваж", і зобов'язав компанію повернути майно ТОВ "Агротермінал Логістік". 17 вересня Північний апеляційний господарський суд підтвердив це рішення, і воно набрало законної сили. Рішення оприлюднене в реєстрі.

"Попри набрання законної сили цим судовим рішенням, в порушення ст. 129-1 Конституції України та ст. 326 ГПК України, ТОВ "Термінал "Боріваж" добровільно майновий комплекс його власнику повертати відмовилось. Ним та іншими особами, пов'язаними з Сергієм Фроловим, вживалися процесуальні заходи, спрямовані на перешкоджання фактичному поверненню майна, що є кримінально караним діянням відповідно до ст. 382 КК України", – коментує юрист ТОВ "Агротермінал Логістік" Ігор Шеїн.

Фролов – почесний гендиректор ТОВ "Термінал "Боріваж". У 2009 році саме він залучив Коломойського і Боголюбова партнерами до будівництва "Боріважу", а сам термінал входив до агрохолдингу групи "Приват". Однак власником комплексу з 2016 року є ТОВ "Агротермінал Логістік".

Контроль над терміналом "Агротермінал Логістік" відновив 29 вересня разом з охоронною компанією та Державною службою охорони при МВС. Порядок забезпечувала понад сотня правоохоронців. "Метою подій 29 вересня було не заволодіння чужим майном, а виконання судового рішення, відновлення фактичного контролю законного власника над належним йому майном, забезпечення його захисту та збереження, в тому числі сільськогосподарської продукції", – пояснює Ігор Шеїн.

Працівникам ТОВ "Термінал "Боріваж", які були на території, дали час зібрати речі. "Жодних насильницьких дій, а також дій, які могли б принижувати честь чи гідність присутніх осіб, не вчинялося", – наголошує юрист.

Натомість керівництво ТОВ "Термінал "Боріваж" заявило про так зване "рейдерське захоплення" і звернулося до поліції. Юрист нагадує, що ці заяви з'явилися вже після визнання договору оренди недійсним. "Сергій Фролов не є і не був власником відповідного нерухомого майна. Такі звернення можуть сприйматися як елемент спору між сторонами та спроба перешкодити фактичному поверненню законному власнику його майна", – каже він. На думку юриста, такі дії можуть мати наслідки за ст. 383 КК України – завідомо неправдиве повідомлення про злочин.

Роботу термінала не зупиняють. Власники зерна можуть забрати продукцію за підтвердними документами або продовжити співпрацю за новими договорами. Заплановано інвентаризацію з незалежним сюрвеєром, на якій можуть бути присутні власники продукції чи їхні експерти.

Окремо суд встановив, що плата за користування терміналом була істотно нижчою за економічно обґрунтований рівень. Надалі доходи комплексу мають спрямовуватися на розрахунки з кредиторами, податки та підтримку Сил оборони України, "а не на виведення коштів на користь підсанкційних осіб, як це, за наявною інформацією, відбувалося за попереднього керівництва", – підсумовує Ігор Шеїн.