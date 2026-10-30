Бізнес може отримати сонячні електростанції без початкових витрат та економити на електроенергії, – D.Solutions

Українські підприємства можуть встановлювати сонячні електростанції без власних інвестицій та скорочувати витрати на електроенергію завдяки моделі Power Purchase Agreement (PPA). Вона передбачає, що будівництво та обслуговування станції фінансує енергетична компанія, а бізнес оплачує лише вироблену електроенергію.

Про це повідомляє D.Solutions.

Зазначається, що за такої моделі енергетична компанія бере на себе фінансування, встановлення та обслуговування сонячної станції. Натомість підприємство купує вироблену електроенергію за погодженою ціною, яка може бути нижчою за ринкову.

У D.Solutions пояснили, що така модель особливо вигідна підприємствам зі значним денним споживанням електроенергії. Після завершення договору станція може перейти у власність бізнесу.

Зокрема, у жовтні 2026 року D.Solutions реалізувала такий проєкт для підприємства харчової промисловості. Компанія повністю профінансувала будівництво сонячної станції потужністю 375 кВт, інвестувавши майже 9 млн грн. За умовами десятирічного договору підприємство купуватиме електроенергію за ціною, нижчою за вартість на ринку "на добу наперед".

Раніше D.Solutions запустила у платформі YASNO Power безкоштовну функцію "Автопілот", яка допомагає зменшувати витрати на електроенергію та зберігати заряд домашньої батареї на випадок відключень.