АМУ закликала Зеленського зберегти 64% ПДФО та реверсну дотацію в бюджетах громад

Асоціація міст України звернулася до президента Володимира Зеленського із закликом зберегти 64% податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) та кошти реверсної дотації в місцевих бюджетах під час формування Державного бюджету на 2027 рік.

Про це йдеться у зверненні правління асоціації, оприлюдненому 19 жовтня.

Звернення підписане від імені 1094 громад – членів Асоціації міст України. У ньому представники місцевого самоврядування наголосили на проблемах, які загрожують роботі громад напередодні опалювального сезону: інтенсивних російських обстрілах, блокуванні бюджетних платежів і необхідності збереження бронювання працівників критичної інфраструктури.

"Від імені 1094 громад – членів Асоціації міст України просимо Вашої допомоги у збереженні спроможності громад для посилення України та спільної Перемоги над ворогом", – зазначено у зверненні до президента.

Серед першочергових потреб громад асоціація назвала посилення протиповітряної оборони, зокрема забезпечення підрозділів боєкомплектами й технічними рішеннями для протидії інтенсивним обстрілам на всій території України. Ці проблеми, а також блокування платежів місцевих бюджетів і бронювання працівників комунальних, енергетичних та транспортних підприємств раніше озвучив у Верховній Раді голова Асоціації міст України, мер Києва Віталій Кличко.

"Заблоковані кошти громад і неможливість здійснення платежів, життєво необхідних для безпечного життя мешканців", – так асоціація визначила одну з ключових проблем місцевого самоврядування.

Муніципалітети також наполягають на збереженні бронювання працівників житлово-комунальних, енергетичних і транспортних підприємств. Ідеться про фахівців, від яких залежить безперервна робота критичної інфраструктури, зокрема в умовах підготовки до опалювального сезону та ліквідації наслідків російських атак.

Асоціація міст України повідомила, що вже зверталася до прем’єр-міністра з питання негайного розблокування платежів громад і пропозиціями щодо збереження системи теплопостачання до опалювального сезону 2026/2027 років. Окремо правління асоціації звернулося до уряду щодо збереження бронювання працівників комунальних, енергетичних і транспортних підприємств.

У новому зверненні до президента асоціація наголошує на необхідності зберегти фінансові ресурси громад, які мають забезпечувати роботу місцевого самоврядування та створювати умови для подальшого розвитку України.