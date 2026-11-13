Заводи зупиняються, міста втрачають доходи, а виробництво сталі більше не можна гарантувати ніде в Україні – Le Monde

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати OBOZ.UA
Додати OBOZ.UA
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати OBOZ.UA
Гарячі теми
Черкасський, ТрифоноваСкандального митника поновили на посаді та присудили повернути йому понад 2 млн грн: що відомо про його статки та суддів, які ухвалили рішенняРосія вимагала на переговорах весь Донбас, федералізацію Молдови і вихід Фінляндії з НАТО – BildРосія вимагала на переговорах весь Донбас, федералізацію Молдови і вихід Фінляндії з НАТО – BildКонфлікт Астафʼєвої та Сумської: зірка Playboy відповіла народній артистці, яка порівняла її з ЯнуковичемКонфлікт Астафʼєвої та Сумської: зірка Playboy відповіла народній артистці, яка порівняла її з ЯнуковичемВін створив осередок формування нової української еліти: Порошенко вшанував памʼять Вʼячеслава БрюховецькогоВін створив осередок формування нової української еліти: Порошенко вшанував памʼять Вʼячеслава БрюховецькогоГенерала Дуку випустили із СІЗО. Ексклюзивні фото і відеоГенерала Дуку випустили із СІЗО. Ексклюзивні фото і відеоУ Міноборони розповіли про ситуацію з обмеженням Starshield в Україні: що відомоУ Міноборони розповіли про ситуацію з обмеженням Starshield в Україні: що відомоУ Києві відновили рух тролейбусів на 4 маршрутах: Кличко розповів подробиціУ Києві відновили рух тролейбусів на 4 маршрутах: Кличко розповів подробиці"Це саме те, чого Росія бояться": Огризко назвав головні гарантії безпеки для України"Це саме те, чого Росія бояться": Огризко назвав головні гарантії безпеки для УкраїниРецепт стравиЩо приготувати з фаршу: рецепт соковитих конвертиків із сиром і помідорамиРосійський бізнес легалізує доходи "тіньового флоту" через дубайських посередників та фіктивні суди – медіаРосійський бізнес легалізує доходи "тіньового флоту" через дубайських посередників та фіктивні суди – медіа
Підпишіться, щоб дізнаватись новини першими

Натисніть “Підписатись” у наступному вікні

Перейти
Google Subscribe

Заводи зупиняються, міста втрачають доходи, а виробництво сталі більше не можна гарантувати ніде в Україні – Le Monde

Марія ШевчукМарія Шевчук
Time to read2 хв
985
Заводи зупиняються, міста втрачають доходи, а виробництво сталі більше не можна гарантувати ніде в Україні – Le Monde
Під загрозою залишаються й десятки тисяч працівників. Джерело: Рафаель Ягобзаде для «Le Monde»

Українська металургія опинилася в найглибшій кризі за роки повномасштабної війни: підприємства зупиняються після російських ударів, експорт через Чорне море заблокований, а десятки тисяч робочих місць перебувають під загрозою.

Про це йдеться у репортажі французького Le Monde. 

Один із найтривожніших прикладів – "АрселорМіттал Кривий Ріг", де працюють близько 16 тис. людей. Після російських ударів у вересні підприємство заявило, що більше не може нормально працювати, а компанія обговорює з урядом умови можливого закриття комбінату. Для Кривого Рогу це означає ризик втрати тисяч робочих місць і різке скорочення податкових надходжень. За оцінкою місцевої влади, металургійні підприємства формують близько 40% міського бюджету без урахування суміжних компаній, вказує видання. "Для міста це економічна катастрофа", – сказав голова військової адміністрації Олександр Вілкул.

Читайте також
Станіслав КожемякінСтаніслав Кожемякін
14,4 т.
Пенсіонерам з України стало простіше отримати громадянство країни ЄС: яку вимогу змінили
14,4 т.
Пенсіонерам з України стало простіше отримати громадянство країни ЄС: яку вимогу змінили
Станіслав КожемякінСтаніслав Кожемякін
9,0 т.
Графіки не діють: екстрені відключення світла ширяться Україною
9,0 т.
Графіки не діють: екстрені відключення світла ширяться Україною
Роман КостюченкоРоман Костюченко
4,5 т.
Здати долари в обмінники можна за новим курсом: скільки коштує валюта 13 листопада
4,5 т.
Здати долари в обмінники можна за новим курсом: скільки коштує валюта 13 листопада

За даними Le Monde, три великі промислові підприємства у Кривому Розі вже зупинилися, ще два працюють лише на 20–25% потужності. Ситуація критична і в масштабах усієї країни. Після початку повномасштабної війни Україна втратила близько 40% сталеплавильних потужностей через захоплення та руйнування маріупольських комбінатів.

У 2026 році криза різко поглибилася через нову хвилю російських ударів. Після атак зупинилися "Запоріжсталь", "Каметсталь" та "Інтерпайп Сталь". У вересні припинив виробництво й "АрселорМіттал Кривий Ріг". "Зараз ніде в Україні не можна гарантувати виробництво сталі. Усі наші заводи зазнали ракетних ударів", – сказав у коментарі Le Monde керівник офісу генерального директора "Метінвесту" Олександр Водовіз.

За його словами, масштаб атак змусив компанію зупинити всі доменні печі, а ремонт кожного підприємства може коштувати кількасот мільйонів доларів.

Одночасно металургія втрачає можливість експортувати продукцію. Із середини липня фактично заблоковані чорноморські порти, через які галузь традиційно відправляла значну частину продукції на світові ринки. Через це скорочують видобуток і гірничі підприємства. Зокрема, один із кар’єрів у Кривому Розі вже закритий, а Першотравневий кар’єр "Метінвесту" працює лише приблизно на 50% потужності.

На галузь одночасно тиснуть високі ціни на електроенергію, дефіцит працівників, проблеми з логістикою та нові обмеження на експорт до ЄС. У результаті частка металургії у ВВП України вже скоротилася з 12% у 2018 році до 5,5% у 2025-му.

Під загрозою залишаються й десятки тисяч працівників. За оцінкою Профспілки металургів і гірників України, у галузі працює близько 80 тис. людей, а з 2022 року вона вже втратила приблизно 35 тис. робочих місць.

Але наслідки можливого краху металургії будуть значно ширшими за саму галузь, наголошує видання: за словами Водовіза, на одне робоче місце у металургії припадає до восьми робочих місць у суміжних секторах. Тому зупинка великих комбінатів означає удар не лише по працівниках заводів, а й по транспорту, енергетиці, сервісних компаніях, підрядниках, місцевих бюджетах і всій промисловій економіці регіонів.

Le Monde констатує: українська металургія, яка десятиліттями була однією з основ економіки та експорту країни, нині фактично бореться за виживання. Якщо підприємства не зможуть відновити виробництво та експорт, наслідками стануть не лише закриті заводи, а й масова втрата робочих місць, падіння доходів міст і подальше скорочення промислового потенціалу України.

Схожі теми
Війна в УкраїніРосійські обстрілиметалургіяекономіка
facebook0

Читайте нас у Telegram та Viber або завантажте застосунок

Додати до бажаних джерел

OBOZ.UA працює згідно Редакційної політики. Не ведіться на фейки!