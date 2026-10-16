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Затримка повернення ПДВ може зупинити експортерів, сотні тисяч громадян втратять доходи – Forbes

Марія ШевчукМарія Шевчук
Time to read1 хв
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Ілюстрація – бухгалтер робить звіт
Останній місяць через проблеми із бюджетом не платять навіть те, що вже погоджено. Джерело: Freepik

Кабмін тимчасово призупинив відшкодування ПДВ бізнесу на 18 млрд грн через проблеми з ліквідністю бюджету, пише Forbes Ukraine. Йдеться про кошти, які вже пройшли перевірки та були готові до виплати. Затримка відшкодування ПДВ для великих експортерів означає нестачу живих грошей на зарплати, закупівлі, виробництво та виконання контрактів, а для працівників – ризик скорочення роботи і доходів. 

У вересні держава повернула бізнесу лише 9,8 млрд грн ПДВ – це на 54% менше, ніж у серпні. Станом на 1 жовтня підприємства загалом заявили до повернення 44,7 млрд грн.

Найболючіше це для експортерів, які вже й так працюють в умовах обмеженого морського експорту, довше чекають оплату за свою продукцію, а тепер ще й не отримують гроші, які мали повернутися з бюджету.

"Останній місяць через проблеми із бюджетом не платять навіть те, що вже погоджено", – розповів Forbes один із учасників аграрного ринку.

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У ТАС Агро попереджають: якщо затримки триватимуть, компаніям може не вистачати коштів на поточні витрати. Особливо складно тим, хто не має доступу до дешевого кредитування.

У "Метінвесті" також заявили, що експортери не отримали відшкодування за липень. У компанії наголошують: для бізнесу з маржею 5–10% затримка повернення 20% від бази оподаткування є критичною.

"За таких умов запасу ліквідності може вистачити на два-три місяці, далі – скорочення виробництва, зупинка експорту і закриття підприємства", – кажуть у компанії. Ця проблема особливо небезпечна для аграрних і промислових регіонів, де великі підприємства формують значну частину місцевої зайнятості та податкових надходжень.

За оцінкою голови фінансового комітету Ради Данила Гетманцева, виплати можуть відновитися протягом двох-трьох тижнів після ухвалення законопроєктів, необхідних для розблокування міжнародної допомоги.

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