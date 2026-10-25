Запізнілий перегляд прайс-кепів б’є по можливостях імпорту електроенергії, – Прокіп

Затримка з підвищенням граничних цін на ринку електроенергії може обмежувати імпорт і змушувати енергосистему залучати дорожчу аварійну допомогу. Про це заявив Андріан Прокіп, керівник енергетичних програм Українського інституту майбутнього.

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За словами Прокіпа, на вартість електроенергії тиснуть передусім об’єктивні фактори: втрата і руйнування генеруючих потужностей, дорожча газова генерація та ціни на імпорт у сусідніх країнах.

"Прайс-кепи неодноразово переглядалися, але тут треба пам’ятати, що перегляд прайс-кепів – це не є причина зростання ціни електроенергії, а це запізніла реакція, запізнілий наслідок", – зазначив Прокіп.

Він нагадав, що близько 40% імпорту в Україну припадає на Угорщину і близько 20% – на Словаччину, де ціни часто вищі за українські. Якщо українська цінова "стеля" відстає від ринкової ситуації в Європі, комерційний імпорт може ставати недоступним саме під час дефіциту.

"Наприклад, у 2023 році, коли прайс-кепи певний час не переглядалися, а ціна імпортної електроенергії зростала, "Укренерго" була змушена замість того, щоб ми шукали імпорт, була змушена закуповувати дорогу аварійну допомогу і в серпні, влітку 2023 року ми тоді поставили рекорди за кількістю звернень до цієї аварійної допомоги і за обсягами, які ми отримали", – заявив Прокіп.

Раніше голова Комітету з енергетичного права Національної асоціації адвокатів України Олександр Трохимець заявив, що прайс-кепи можуть створювати перешкоди для імпорту у години дефіциту, коли електроенергія в Європі коштує